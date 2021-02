Listhaug vil ikke tvinge ansatte

Stortingsrepresentant Sylvi Listhaug vil ikke være med på å beordre ansatte fra føden i Molde til Kristiansund.

Fylkesleder i Senterpartiet Tove Henøen har åpnet for det om det blir nødvendig.

Listhaug er en av stortingspolitikerne, som går i bresjen for å instruere helseminister Bent Høie i Stortinget på torsdag. Sammen med Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV krever partiene fortgang i å skaffe gynekologer og sørge for at gravide på Nordmøre kan føde sine barn i Kristiansund.