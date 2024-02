Kvinnenes super-G-renn i Val di Fassa er avlyst

For andre dag på rad har Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) besluttet å avlyse super-G-rennet for alpinkvinnene i italienske Val di Fassa. Det opplyser FIS i en melding. Igjen er det store mengder snø som setter en stopper for de kvinnelige fartskjørerne. Kajsa Vickhoff Lie, Ragnhild Mowinckel og Marte Monsen skulle vært de norske deltakerne i rennet. Til uken skal alpinkvinnene i aksjon i Kvitfjell. Der skal det kjøres utfor og super-G.