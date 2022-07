Kvinne i 70-åra død etter valdshending

Politiet har sett i verk etterforsking og kvinna er sendt til obduksjon ved Gades institutt i Bergen.

Ei kvinne i 50-åra vart onsdag sikta for å ha utøvd vald mot kvinna. Den vidare etterforskinga vil avklare om dødsfallet har direkte samanheng med valdsepisoden.

Politiadvokat Kirsti Hammerø. Foto: Politi_EAT

– Den sikta kvinna er teken hand om av helsevesenet, og vi har førebels ikkje fått gjennomført noko avhøyr av den sikta, seier politiadvokat Kirsti Hammerø til NRK.

Det vil bli gjennomført ein judisiell observasjon av den sikta kvinna av to psykiatrisk sakkunnige.

– Obduksjonsrapporten vil avklare kva skadar kvinna er påført, seier Hammerø.

Forsvararen til den sikta kvinna, Torgeir Hovland Langva, seier han ikkje har noko kommentar til saka på noverande tidspunkt.

Det er ein relasjon mellom den sikta og avdøde. Saka står fram som ei familietragedie med eit sterkt innslag av sjukdom, opplyser politiet.

Bistandsadvokat for familien Gerd C. Haagensen seier ho ikkje ønskjer å kommentere saka no.