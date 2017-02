Krillselskap konkurs

Stig Remøys krillselskap Emerald Fisheries er konkurs, skriver nett.no ( krever innlogging ) Gjeldsforhandlingene førte altså ikke fram. Emerald fisheries har drevet tråleren Juvel som har fisket krill i Antarktis, der Aker Biomarine også driver krillfiske med to båter. Emerald fisheries har stått for driften av Juvel mens Rimfrost er selskapet som videreforedler og står for salg av krillproduktene. Emerald fisheries har rundt 340 millioner kroner i gjeld