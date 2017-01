Konkurs i Kristiansund

Lønnheim Stål AS i Kristiansund er konkurs, melder tk.no. Avisen melder at det går frem av Konkursregisteret i Brønnøysundregistrene. I 2015 hadde selskapet vel 50 ansatte. Både i 2015 og 2014 skal selskapet ha gått med over tre millioner kroner i minus før skatt.