Kjørte inn i fergekai

Ferga MF Giskøy er midlertidig ute av drift etter å ha kjørt inn i fergekaia på Hareid. – Vi kan bekrefte at det har vært et hardt støt klokka 11.20 og vi venter nå på videre beskjed, sier operativ leder i Fjord 1 for Midtre Sunnmøre, Torbjørn Vik. Passasjerene som var om bord fikk kjørt av som vanlig på Hareid. Turen fra Sulesund klokka 12.00 til Hareid blir i dag innstilt.