KBBL-styret trekker seg

Styret i Kristiansund boligbyggelag trakk seg i kveld etter at et flertall i generalforsamlingen stemte for et mistillitsforslag mot styret. Et mistilitsforslag mot daglig leder ble trukket og det nye styret skal nå avgjøre hans skjebne. Flere konkurser i datterselskap og håndteringen av disse var årsaken til at styret mistet tillit.