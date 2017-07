Kan være flere uker til bedring i do-situasjonene

Vegvesenet vil nå kartlegge behovet for toaletter langs turistveier og på ferjesteder. Manglende eller stengte toaletter fører til at veifarende gjør sitt fornødne i terrenget eller bak private hus. Men selv med klager over hele landet, kan det fortsatt ta uker før noe blir gjort.

En undervurdert sak

Det er Statens vegvesen som har hovedansvaret for at det er plassert ut toaletter langs veiene og på ferjekaiene, men behovet har vist seg å være større enn vegvesenet har tatt høyde for.

– Det kan godt hende toalettilbudet i veinettet vårt generelt er underdimensjonert. Det har vi sett at har vært tilfelle både i Lofoten og i Sogn og Fjordane, samt på de viktigste

Direktør i Statens vegvesen, Ole Jan Tønnesen innrømmer at toalettilbudet har vist seg å være en undervurdert sak flere steder i landet. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

turistattraksjonene våre, sier direktør i Statens vegvesen i Møre og Romsdal, Ole Jan Tønnesen.

– Pinlig for Norge

Flere doer langs veier og på ferjesteder. Det er kravet turistnæringen stiller denne

Regiondirektør i NHO, Torill Ytreberg mener manglende toalettfasiliteter kan skade vårt renommé som turistland. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

sommeren, etter at mange har opplevd stengte dører i trengende tider. Det er pinlig for turistnasjonen Norge, mener regiondirektør i NHO, Torill Ytreberg.

– Spesielt i sommersesongen når det er så mye turister, så er dette noe som må fungere veldig bra, ellers blir det kaos – Og det er skadelig for omdømmet vårt og for turistnæringen, sier Ytreberg.

Tønnesen sier at de har stor forståelse for de trengende, men peker på hyppigere ferjeavganger som kompensasjon til stengte toaletter

– Flere avganger har ført til at mange av kioskene på ferjeleiene har opphørt å eksistere, og da har også toalettilbudet blitt dårligere. Men i takt med det har man også fått et bedre tilbud på ferjene, understreker Tønnesen i vegvesenet.

Et utbredt problem

Toalettet på fergekaia på Folkestad har vært stengt siden nyttår. Nylig tok Rasmus Sindre Nautvik en på fersk gjerning mens han urinerte bak huset hans. Foto: Magnus Gamlem / NRK

Den trengende utfordringen har skapt trøbbel for turister og reisende mange steder i landet. Antall tilreisende til Lofoten har eksplodert og manglende søppel- og toalettfasiliteter er i ferd med å ødelegge for de naturskjønne områdene.

Stengte toaletter ved det spektakulære utkikkspunktet fra Stegastein i Sogn og Fjordane, har gjort at fortvilte turister har måttet ta til buskene.

Avføring og dopapir på bakken ble resultatet av stengte toaletter ved det populære utkikkspunktet Stegastein i Sogn og Fjordane. Foto: Sondre Dalaker / NRK

Ferjeavgangene er kanskje hyppigere, men ventetiden blir uansett for lang når behovet melder seg for turistene. Resultatet er tissing bak private hus eller tilgrising av turiststeder. Likevel kan ikke Vegvesenet love krisehjelp denne sommeren.

– Jeg vil at vi skal gjøre en skikkelig vurdering. Ligger det bleier, toalettpapir og det som verre er rundt omkring, må vi eventuelt få opp noen straksløsninger. Men at det kan forventes at det skal utplasserer midlertidige, mobile toalett rundt om i hele fylket i løpet av de nærmeste ukene, det tror jeg ikke, sier Tønnesen.

Asfalt over toaletter

NHO mener problemet bør løses av kommunene og staten i samarbeid, da det først og fremst er de som har inntekt av turistene. Selv om vegvesenet erkjenner ansvaret for toalettene, har det også vært prioritering mellom toaletter og asfalt.

– Vi må tenke langsiktig på dette og heller finne mer permanente løsninger hvis problemet viser seg å være så stort som beskrevet. Hvis vi skal drifte toalettløsninger er det også et kostnadsspørsmål for oss, som må veies opp mot andre oppgaver vi skal løse, forklarer direktøren i vegvesenet.

Anita Nøring i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre synes det er for dårlig at det ikke er lagt til rette for turiststrømmen Norge i årevis har jobbet for å øke. Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy / NRK

Langsiktig planlegging er bra, men akutte behov må løses fort mener de som jobber i turistnæringen.

– Vi kan ikke ha doer over alt, men vi må sørge for at det er plassert toalett på de strekningene vi går ut og markedsfører og de plassene det er strategisk å stoppe, sier Anita Nøring i Destinasjon Ålesund og Sunnmøre