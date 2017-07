Pissetrengte fergepassasjerer gjør fra seg på naboeiendommene

STENGT: Kiosken og toalettet på fergekaia på Folkestad har vært stengt siden nyttår. Det fører til at de som venter på ferga gjør fra seg bak byggene i nærheten. Foto: Magnus Gamlem / NRK

For Rasmus Sindre Nautvik har det stengte toalettet på fergekaia på Folkestad blitt et problem.

I sommermånedene er det mange turister og andre folk som kjører rundt i landet, og skal man komme seg fra A til B i Møre og Romsdal, innebærer det ofte en fergetur eller to.

Mange haster av gårde for å rekke den neste ferga, og stopper ikke for å gå på do underveis. Når de endelig kommer frem til fergekaia, er toalettet stengt.

– Det fører til at folk som er pissetrengte kommer bort til huset på kaia her. De har ikke noe annet valg. Det er litt trist at det skal være slik, at det skal være pisselukt rundt huset, mener Nautvik, som holder på pusse opp et hus like ved fergekaia på Folkestad.

Tatt på fersk gjerning

KLAR TALE: Denne beskjeden er hengt opp i vinduet på fergekaia. Mange av de lokale er frustrert over situasjonen på fergekaia. Foto: Magnus Gamlem / NRK

Toalettet og kiosken på fergekaia har vært stengt siden nyttår, og nylig tok Nautvik en på fersk gjerning, mens han urinerte på eiendommen hans.

– Jeg sa at det er helt katastrofe at det ikke finnes et toalett, men må du så må du. Derfor fikk han lov til å gjøre sitt fornødne, forteller han.

Nautvik har medfølelse med de reisende som kommer til stengt toalett, og etterlyser at Statens vegvesen tar tak i problemet.

– De bør ordne opp. Jeg synes det har pågått litt for lenge, uten at det har skjedd noe. Statens vegvesen må rydde opp på et eller annet vis, mener han.

Vegvesenet ser ikke behovet

FERGE: Ferga mellom Folkestad og Volda går to ganger i timen. Mange klarer imidlertid ikke å vente på den, og gjør fra seg bak nærmeste bygg. Foto: Magnus Gamlem / NRK

Nautvik og de reisende kan imidlertid ikke forvente at toalettet på fergekaia åpner igjen med det første. Vegvesenet hadde en avtale med kiosken på fergekaia tidligere, men valgte å si opp den ved nyttår, da de ikke lenger så behovet.

Seksjonssjef i Statens vegvesen, Lisbeth Smørholm, sier hyppigere fergeavganger minsker toalettbehovet på land.

– Vi mener at fergene har så hyppige avganger at det ikke er behov for toalett. Det har man på ferga. Vi holder selvfølgelig et øye med behovet, og skulle det vise seg over tid at det er et økt behov, så må vi gjøre nye vurderinger, sier hun.

Smørholm opplyser at det går ferger to ganger i timen mellom kl. 05 på morgenen og kl. 23.15 på kvelden, og understreker at det ikke bare er på Folkestad at toalettene på kaia har blitt stengt. Hun sympatiserer likevel med Nautviks situasjon.

– Jeg har stor forståelse for den frustrasjonen, også håper jeg at de som må vente på ferge, som jo er maks en halvtime, klarer å holde seg.