To personer er evakuert etter at det gikk et stein- og jordras like ved huset deres i Raudsand i Nesset fredag ettermiddag.

Hele Brakstadstranda er stengt etter at det har gått to ras mellom Raudsand i Nesset og Angvik i Gjemnes. Foto: Kjetil Erstad

– Raset gikk ikke så høyt oppe, men vi har gjort den vurderingen at det er lurt å evakuere ekteparet som bor der i tilfelle det kommer mer, opplyser operasjonsleder Per Åge Ferstad i politiet.

Alle innbyggere i kommunen er varslet på SMS

Det er store nedbørsmengder i området og Nesset kommune har derfor satt stab og sendt ut SMS-varsel til alle i kommunen om å være OBS på grunn av været.

– Det er en uavklart situasjon rundt om i kommunen. Det er store vannmengder spesielt i området rundt Eidsvåg, sier ordfører Rolf Jonas Hurlen i Nesset kommune.

Ordfører i Nesset, Rolf Jonas Hurlen, sier at situasjonen i kommunen er uavklart. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Kommunen venter nå på geolog fra NVE. Det er ikke aktuelt for de to som er evakuert å flytte tilbake i kveld.

Hundre meter bredt ras

Også like ved, rett over kommunegrensa, en kilometer fra Angvik i Gjemnes, er det gått et stort ras over fylkesvei 666. Derfor stenger de to rasene hele Brakstadstranda. Raset er hundre meter bredt og 20 personer fra brannvesenet var i 16-tiden i gang med å søke gjennom raset.

– Brannvesenet har nå søkt gjennom dette raset og vi er rimelig sikre på at ingen personer er tatt, opplyser Ferstad i politiet.

Romsdals Budstikke meldte at personer som kom til stedet hadde funnet en bil med fronten inne i raset. Det bekrefter politiet.

– Der har det ikke vært folk i bilen, og vi har vært i kontakt med bileier.

Vurderer om flere skal evakueres

Da nødetatene var på vei til stedet kjørte de forbi et tredje lite ras.

– Det er store nedbørsmengder så det er grunn til å tro at det er medvirkende til at disse rasene ble utløst. Og det er tydelig at rasfaren i området er stor, sier operasjonslederen.

Han sier at det nå vurderes om flere skal evakueres.

Ordfører i Gjemnes, Knut Sjømeling, sier at det store raset har tatt med seg gårdsveien til tre gårder.

– Når geologen fra NVE har vært på befaring i kveld må vi vurdere om det er nødvendig å evakuere de som bor på de tre gårdene. Foreløpig er de ikke evakuert.

Entreprenør er på stedet men man vil ikke starte opprydning på veien før området er vurdert av geolog.

– Det er fare for at veien kan bli stengt ei god stund. Opprydningsarbeidet vil ta tid, og vi vet ikke når man kan starte dette.