Helsefagarbeider etterforskes

Politiet starter etterforskning for å finne ut om en helsefagarbeider i en Romsdalskommune har vært voldelig mot flere eldre på en institusjon. Helsefagarbeideren er tatt ut av tjeneste, etter at kollegaer har rapportert om at flere demente pasienter skal ha blitt slått, knepet og truet. Fylkeslegen gransker saken parallelt. Helsefagarbeideren har arbeidet som nattevakt i flere år.