Gjestane kom tilbake

På Valderøya i Giske måtte politiet avslutte ein fest for mindreårige to gongar. Etter at politiet avslutta første gong, kom gjestane tilbake då politiet hadde reist. Særdeles høg musikk var årsaka til at festen blei avslutta, og politiet gjorde vendereis og avslutta festen for godt.