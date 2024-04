Georadar kan gi ny informasjon

Arkeologar frå fylkeskommunen var sist veke på gamle Ulstein kyrkjegard på Ulstein og på Herøy gard med georadar. Målet er å finne ny informasjon frå mellomalderen. Arkeolog Arve Eiken Nytun (bildet) seier til NRK at førebels resultat allereie tyder på at dei har funne spor av ein bygning på Ulstein som dei ikkje var klar over.

Fylkeskommunen fekk 251.000 kroner frå Riksantikvaren til å undersøke mellomalderruinar på Ulstein og Herøy kyrkjegard. Resultatet av undersøkingane kjem fram etter kvart når dei vert analyserte.

«»Ein georadar er eit geofysisk verktøy som blir køyrt over marka for å kartlegge lagdelinga eller identifisere større objekt eller strukturar under jorda, nesten som ved ekkolodd. Det var ved hjelp av ein georadar at arkeologane avdekte eit vikingskip på Edøy, Smøla, for nokre år sidan. Møre og Romsdal fylkeskommune var blant dei første til å ta i bruk verktøyet. «»