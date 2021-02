Skientusiastene Per Ivar Lied og Jarle Myklebust fra Ørsta tok seg like gjerne fram i en båt for å gå på ski denne uka. De satte kursen mot øyene utenfor kysten av Møre og Romsdal.

– Det var fantastisk fint. Hvit snø og flott pudder. Det er en utrolig flott å stå på en hvit øy med hvite hus og se utover det blå havet, sier Lied.

Han og kompisen brukte en dag på å reise mellom Riste, Kvamsøya og Svinøy. Sistnevnte ligger et stykke utenfor kysten av Herøy kommune, i et av norskekystens vanskeligst tilgjengelig og mest værharde plasser.

Svinøy fyr er ifølge Norsk Fyrhistorisk Forening et av landets mest utilgjengelige fyr. Fyrstasjonen ble avbemannet i 2004, og kanskje har ingen gått på ski der siden? Foto: Per Ivar Lied / Privat

Lied forteller at det er en annerledes opplevelse å være så langt ute på havet for å stå på ski.

– Det er noe man ikke er vant med. Kontrasten mellom å være helt der ute å kjøre i fjæresteinene med fin pudder og samtidig se i det mørke, blå havet, det er en veldig spesiell opplevelse.

Kompisene er eventyrlystne og jakter ofte på nye steder og opplevelser både i ytre og indre strøk.

– Det har vært så fint de siste ukene å være på ski, så da har vi sett etter steder som ikke er så vanlig å dra til på vinteren, sier han.

Per Ivar Lied på øya Riste. Foto: Jarle Myklebust / privat

Skibonaza på øy

På øya Giske på Sunnmøre har det strømmet til folk som vil prøve de oppkjørte løypene i fjæra. Her ligger sneen sjelden lenge av gangen, slik som nå. Maria Vågen er begeistret.

– Det er jo nesten eksotisk. Jeg tror jeg aldri har gått på ski på Giske før, sier Vågen. Parkeringsplassene er fulle og folk har kommer fra fjern og nær for å gå på ski i bølgeskvulp.

Skigåing på øya Giske er høyst uvanlig. Flere hundre har benyttet seg av løypene i helgen. Foto: Remi Sagen / NRK

Lykkerus

Selv på Sørlandet har skiføret vært pent. I Kristiansand har det vært mulig å boltre seg i vinteridyll på blant annet Flekkerøya, et sted som sjeldent ser snø nok til å ha skiføre.

Tone Nilsen var en av mange som tok turen ut for å nyte det som slettes ikke er hverdagskost.

– Det var lykkerus å kunne gå i vannkanten på ski. Når en ikke pleier å gjøre det til vanlig, så ble det en veldig fin dag. Jeg tror alle i Kristiansand var der for å prøve skiløypene, ler hun.

Det er ikke ofte det blir tråkket skiløyper her på Flekkerøy i Kristiansand. Foto: Tone Nilsen / privat

– Dra ut mens du kan

Meteorolog Kristin Seter. Foto: Kamilla Pedersen / met.no

Kristin Seter ved Meteorologisk institutt anslår at man må en del år tilbake før man finner en så lang periode med skiføre så tett på sjøen.

– Det er ofte mildere luft ved havet da vannet har en relativ høy temperatur året rundt i vårt område, så det er ganske uvanlig med skiføre i fjæresteinene.

Hun forklarer at det skal lite til for at det blir regn på kysten om vinteren i denne delen av landet.

– Det er langt ifra hvert år at dette skjer, kanskje ikke hvert tiår heller, sier Seter.

Bølgeskvulp og skiføre var det som lokket Per Ivar Lied og Jarle Myklebust ut på øyhopping. Foto: Per Ivar Lied / Privat

Meteorologen legger heller ikke skjul på at det høres gøy ut å kunne utnytte snøen på kysten på denne måten.

– Det høres ganske fint ut, så lenge det er nok snø til at du ikke ødelegger skiene dine, det klarer jeg ikke å la være å tenke på, ler hun.

Et væromslag i de neste dagene gjør at det trolig snart er over for bølgeskvulp til skituren. Mildere luft er på veg og flere steder meldes det om nedbør i løpet av det neste døgnet.

– Da er det mulig at den nedbøren kan komme som sludd eller regn ute på kysten, så da er det fine skiføret absolutt i faresonen.

Hun ber folk være forsiktige da det kan bli glatt. Men at man inntil videre bør komme seg ut på ski i fjæra mens man kan.