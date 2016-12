Fortsatt misnøye med Kvikkas

Avisene er fortsatt misfornøyde med distribusjonen av lørdagsavisene, sier Per Kristian Bratteng i Møre og Romsdal Redaktørforening. Flere abonnenter fikk ikke avisene sine lørdag og Bratteng mener at budfirmaet Kvikkas i Ålesund kunne gjort mer for å unngå at abonnentene blir uten avis. Stig Kleive i Kvikkas sier de gjør sitt ytterste og at de er veldig fornøyde med lørdagens leveringer.