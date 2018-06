Folk mister nattesøvnen i Ørsta

Sjefen for Hotell Ivar Åsen i Ørsta, Diana Moldskred, ber rånerne om hjelp til å få slutt på nattebråk og uro i Ørsta sentrum. Til Møre-Nytt (krever innlogging) sier Moldskred at mange av gjestene blir vekket av støyen fra ungdom i biler som kjører rundt i sentrum til langt på natt. I noen biler blir det også spilt så høy musikk at bassen slår i veggene til hotellet, forteller hotellsjefen.