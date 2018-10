Flyplasskrysset blir tryggere

Et av de mest ulykkesbelastede vegkryssa i fylket får snart ny rundkjøring. Flyplasskrysset i Kristiansund ligger langt framfor skjema og neste fredag er det planlagt at den nye rundkjøringen åpner. Johnny Skår i Statens vegvesen sier denne utbedringen er et viktig tiltak for å redusere tallet på ulykker.