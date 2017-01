Flertall vil ha Romsdalsaksen

43 prosent ønsker Romsdalsaksen som alternativ kryssing over Romsdalsfjorden i en meningsmåling Norstat har gjort for initiativtakerne bak Romsdalsaksen. 36 prosent vil ha Møreaksen som fylkestinget har gjort vedtak om. Resultatet ble lagt frem under en pressekonferanse i ettermiddag. 1000 personer er blitt spurt i målingen.