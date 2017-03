Firedoblet sesongkortsalg: – Helt enormt

Ingen andre lag i Eliteserien kan matche fremgangen Kristiansund Ballklubb har hatt i antall solgte sesongkort.

I fjor var det om lag 800–900 som kjøpte sesongkort til Kristiansund stadion, mens det i år er cirka 3500 som har gjort det samme. Med andre ord er salget nesten firedoblet.

– Det er helt enormt. Vi får ikke gå i fred i byen uten at noen vil snakke KBK for tiden, så det betyr veldig mye for folk at det endelig skal spilles eliteserie i Kristiansund, sier markedskonsulent i klubben, Frank Nilsson.

I tillegg til de 3500 sesongkortene, ligger det ute rundt 400 kampbilletter til salg hver gang. Det er også satt av 216 plasser til bortesupporterne.

– Jeg tror hele Kristiansund og omegn, uansett hvor man kommer fra, kommer til å få litt bakoversveis over hvordan det ser ut ved seriestart. De kan bare glede seg, mener Nilsson.

Molde: – Litt tøffere i år

Solgte sesongkort i år: ca. 5400

Solgte sesongkort i fjor: ca. 6600

SESONGKORT: Lars Outzen er billettansvarlig i Molde Fotballklubb. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Det er litt lavere enn vi hadde i fjor, men i fjor solgte vi 1600 kort den siste måneden, så det er fortsatt mulig å nå de målene vi har satt oss, sier billettansvarlig i Molde Fotballklubb, Lars Outzen.

Ifølge han merker man nedgangen i bedriftsmarkedet på salget av sesongkort. Det er likevel optimisme blant supportere og andre i og rundt klubben.

– Det er ikke alle som kjøper sesongkort til første seriekamp, men det er klart at vi merker at det er litt tøffere i år enn tidligere, forteller Outzen, som mener et godt Molde-lag betyr flere på stadion.

– Det er det som blir levert på banen som gjør at man når de toppene man har hatt tidligere. Når man spiller bedre, er det flere som kommer for å støtte laget, forteller han.

AaFK: Færre solgte – mer penger

Solgte sesongkort i år: ca. 4000

Solgte sesongkort i fjor: 4199

SELGER UNNA: Mer penger i kassa for AaFK. Kjell Slinning er fornøyd med sesongkortsalget. Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Det går egentlig veldig bra. Vi hadde trodd at vi skulle få en liten tilbakegang, og vi ligger for så vidt et par hundre kort bak fjoråret, men vi har stor tro på at vi skal ta det igjen på de siste to ukene før seriestart, forteller markedsansvarlig i Aalesunds Fotballklubb, Kjell Slinning.

Klubben signerte nylig en avtale med investeringsselskapet O.N. Sunde, som sikrer klubben doble inntekter ved hvert solgte sesongkort.

Slinning mener at det er ulike grunner til at folk velger å gå på AaFK-kamp.

– Det er mange som kjøper sesongkort fordi de ønsker å oppleve den spenningen man får av å gå på kamp og se fotball live. Andre er kanskje enda mer patriotiske i tilnærmingen sin. Det er nok sammensatt, mener han.