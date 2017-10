Fire år i fengsel for voldtekt

En mann i 30-årene er i Nordmøre tingrett dømt til fire år og tre måneders fengsel for voldtekt. I dommen står det at mannen hadde samleie med ei kvinne som var ute av stand til å motsette seg handlingen. Mannen er også dømt for å ha truet kvinnen i ettertid med rettslige motskritt dersom han ikke ble renvasket. Domfelte er også dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning til offeret.