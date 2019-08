Etablerer nasjonalt senter

Bedrifta Grip Maling i Kristiansund etablerer no eit nasjonalt senter for å utdanne industrimålarar i Kristiansund, skriv Tidens Krav (bak betalingsmur. Ifølgje avisa har 25 av 28 deltakarar fått fast jobb etter å ha vore med eit prosjekt i regi av firmaet. Johan Hoem, som er leiar for bedrifta, seier dei starta prosjektet fordi dei sjølve mangla målarar. Det viste seg å bli ein stor suksess.