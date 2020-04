Ekstraorinære tiltak for Vard

Prekær mangel på arbeidskraft på grunn av koronasituasjonen gjer at det no vert innført ekstraordinære tiltak i Vestnes for å hjelpe Vard-konsernet. Kriseleiinga i kommunen har måndag sagt ja til at fleire hundre utlendingar kan sitje i karantene i ein brakkeby i Tomrefjord. Etter to veker skal dei arbeide ved Vard-konsernet sine skipsverft i Vestnes og Ålesund.