Eide: Nærmeste beboere evakuert

Nærmeste beboere til brannstedet er evakuert, opplyser politiet. Brannvesenet anser at sannsynligheten er stor for at propanflaskene er smeltet og at det ikke er fare for nye eksplosjoner. Det skal ikke være fare for spredning. Det er per nå ikke behov for evakuering av andre boliger.