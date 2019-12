Dømt for flere lovbrudd

En mann i slutten av 20-årene er i Sunnmøre tingrett dømt til sju måneder i fengsel for flere straffbare forhold. Han er dømt for oppbevaring av amfetamin, kjøring i ruset tilstand og for ikke å ha gyldig førerkort. I tillegg skal han ha båret kniv på offentlig sted og forlatt ei drosje uten å betale for seg.