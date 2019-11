Dømmer cupfinalen

Ingvild Langnes Aarland fra Malmefjorden IL skal dømme årets cupfinale for damer. 25-åringen har vært rangert som toppseriedommer siden 2015, og sier til fotball.no at det å få dømme cupfinalen har vært et mål i mange år. Cupfinalen spilles mellom Lillestrøm og Vålerenga 23.november.