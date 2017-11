Før siste serierunde er det stor spenning knyttet til to av tre eliteserielag fra Møre og Romsdal. KBK har hatt en knallsterk sesong og det er allerede klart at debutlaget også neste år vil spille i Norges høyeste liga.

Kaptein Bjørn Helge Riise må muligens spille forsvar etter at flere spillere er ute i karantene eller er skadd. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Men i Ålesund er det ikke sikkert at byen kan skryte av et eliteserielag neste sesong. For Aalesund har slitt, og spilte hele tretten kamper på rad uten seier før de endelig vant.

Før søndagens oppgjør mot Strømsgodset ligger de helt likt med Sogndal i nedrykksstriden der begge lagene håper å klamre seg til kvalifiseringsplass. De to lagene har samme poengsum og lik målforskjell. Det eneste som skiller er et mål i Aalesunds favør. Dersom Sogndal spiller 1–1 mot Vålerenga, og Aalesund spiller 0–0 mot Strømsgodset vil lagene ligge helt likt. Hvem som rykker ned av Aalesund og Sogndal kan bli avgjort på innbyrdes oppgjør. Om innbyrdes oppgjør blir avgjørende stiller Sogndal sterkest etter å ha vunnet begge årets kamper mot Aalesund. Det som er helt klart er at det er duket for et spennende oppgjør på Color Line Stadion.

Får Erling Håland og Molde juble for sølvmedalje og spill i Europa? Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Molde spiller for medalje. Uavgjort hjemme mot Sarpsborg holder for å sikre sølvet, mens medaljeplass sikrer spill i Europa neste år. Dette har Molde-manager Ole Gunnar Solskjær sagt at er klubbens store mål denne sesongen.

Vi tar også et tilbakeblikk på KBK som berget plassen. Sendingen følger du her 12.30.