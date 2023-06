Det er oppdaga feil i barnevern-systemet i Vestnes

Vestnes kommune er rammet av feilen i barnevernssystemet. Så langt er det funnet en bekymringsmelding for Vestnes som er gått tapt.

Leder i ROR IKT Fred Gjørtz sier til Romsdals Budstikke, at de ikke har funnet flere feil i deres område.

NRK Møre og Romsdal har hatt kontakt med andre kommuner som jobber med å skaffe seg oversikt. Men foreløpig er det ikke oppdaga feil hos noen andre.

Til Tidens Krav sier IT-sjef i Kristiansund Arild Ovesen, at de har rutiner med å sjekke meldinger manuelt, så hvis rutinene er fulgt, skal ingen meldinger gå tapt.

Han sier systemet dobbeltsjekkes nå.



Det er meninga at alle kommuner skal bruke det aktuelle systemet, men det innført til ulik tid.

I Ålesund ble det først tatt i bruk i oktober i fjor.

Den tekniske feilen som ble oppdaga først i Bergen fører til at bekymringsmeldinger til barnevernet ikke kommer fram. Stadig flere kommuner har i løpet av dagen oppdaget at de er rammet.