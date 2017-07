Bygging kan havne i retten

Byggingen av Vågstrandstunnelen i Rauma havner trolig i retten. Tunnelen på den rasutsatte strekningen sto ferdig for tre år siden, men i ettertid krever hovedentreprenøren 140 millioner kroner ekstra. Entreprenøren fikk opprinnelig rundt 420 millioner, men mener vegvesenet kan klandres for at arbeidet tok lenger tid og ble dyrere enn antatt. Det er satt av to måneder i høst i Romsdal tingrett til saken. Ingen av partene vil kommentere saken.