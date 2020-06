Ber moldenserne bruke vann med måte

Molde kommune ber innbyggere om å begrense vannforbruket sitt. Kommunen har merket at hver sommer i perioder med fint vær brukes det mye mer vann enn vanlig. Utfordringene ligger i vannbehandlingsanlegg og distribusjonsnettet. Kommunen har derfor gått ut med vanningstips på sine nettsider. –Noen kan i verste fall miste vannet sitt. Hvis folk begrenser vannforbruket sitt så går det her veldig bra, sier daglig leder for Molde Vann og Avløp, Bjarte Koppen.