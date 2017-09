Ber for asylmottaket i Sunndal

Mot røystene til Framstegspartiet ber fylkesutvalet regjeringa om å gjere om UDI- vedtaket om å legge ned asylmottaket i Sunndal. Forslaget blei sett fram av Tove- Lise Torve frå Arbeidarpartiet.

Fylkesutvalet seier mellom anna at asylmottaket -som har vore drive i kommunal regi i 26 år- er ein viktig kompetansebase for heile regionen i Midt- Noreg.

Fylkesutvalet ber regjeringa om at det framleis skal vere aktivitet og drift ved Sunndal asylmottak.