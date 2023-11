Ber direktøren om å se på alternativ til renseanlegg

Ordfører i Ålesund, Håkon Lykkebø Strand (Frp), ber om at kommunedirektøren ser på alternativ til felles renseanlegg for Ålesund kommune til neste formannskapsmøte. Det skriver Sunnmørsposten. Ordføreren legger til at dette ikke skal gå på bekostning av fremdriften til et felles renseanlegg.

I midten av november ble det klart at byggingen av det felles renseanlegget på Kongshaugen for Ålesund og Sula blir forsinket, og at de ikke får starta arbeidet på nyåret - som var planen. Årsaken skal være at det mangler avtale med syv grunneiere, og at dette arbeidet kan bli tidkrevende.

Lykkebø Strand mener at politikerne må få mulighet til å si sin mening om hvorvidt det skal utredes alternativ som kan gjennomføres «raskere, billigere og bedre enn det som er planlagt til nå», skriver avisa.

Videre skriver de at kommunestyret i Sula torsdag skal avgjøre om det blir omkamp om renseanlegget på Kongshaugen, og at det nå også kan bli nye runder i Ålesund.