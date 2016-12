Avtagende vind fra i natt

Natt til søndag minking til sørvest stiv kuling, sent om formiddagen minking til sørlig frisk bris, fra sent om ettermiddagen sørvest sterk kuling og til dels liten storm. Regn og regnbyger. Nedbør som snø over 400-700 m, senere over 700-900 m. Utrygt for torden.