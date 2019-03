Arbeidsulykke i Ulsteinvik

En mann har falt ned 3–4 meter under arbeid på en båt i Ulstein Verft, melder politiet. Han har skader i en arm og er sendt til sykehus for behandling. Ulykken skal ha skjedd da mannen skulle gå fra et dekk til et annet. En politipatrulje gjør nå undersøkelser på stedet.