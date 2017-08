– Norsk transport kan bli øydelagt

Direktøren i Norsk Lastebileigarforbund, Geir A. Mo fryktar at eit forslag frå EU kan øydelegge norsk transport dersom det blir vedtatt. Forslaget betyr at utanlandske transportørar kan ha ubegrensa oppdrag i Noreg fem dagar i strekk. Stortingskandidatane i Møre og Romsdal blei utfordra under ein debatt i Ålesund søndag. Mo forventar at norske politikarar vil jobbe for å få stansa forslaget og eventuelt bruke reservasjonsretten.