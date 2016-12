– Forpliktende for regjeringa

Stortinget har pålagt regjeringen å vurdere hvordan det kan utvikles et robust og langsiktig tilbud om høyere utdanning i Kristiansund, skriver Tidens Krav (krever abonnement). Merknaden i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen ble gjort mot stemmene til Høyre og Frp. Leder for komiteen, Trond Giske (Ap) sier dette er forpliktende for regjeringen. Giske mener det vil være fullt mulig å ha noe på plass allerede i løpet av våren.