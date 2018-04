27 kr bompenger E39 Lønset-Hjelset

Rådmannen i Molde innstiller på at Molde kommune skal godkjenne at ny E39 mellom Hjelset og Lønset blir delfinansiert med en bompengeandel på 770 millioner kroner. For bilistene betyr det i snitt 27 kroner i bompengesats i en innkrevingsperiode på 15 år på bomstasjonen som blir på Hjelset.