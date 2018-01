– Kan bli dramatisk

Redaktør Renate Henriksen-Sandvær i Sunnmøringen frykter at postutlevering annenhver dag, slik Samferdselsdepartementet og statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) foreslår, kan få dramatiske konsekvenser for de små lokalavisene. Redaktøren sier de små avisene ikke har noen abonnenter å miste, og mange får fortsatt avisene i posten. Hun vil nå gjøre klart et høringssvar i saken.