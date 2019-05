Teknisk trøbbel for Norge: EBU avslår NRKs klager

På selveste nasjonaldagen måtte KEiiNO gjennom en avgjørende gjennomkjøring sent fredag kveld, som skulle avgjøre halvparten av lørdagens resultat.

Den andre halvdelen består av telefonstemmer fra publikum under direktesendingen.

Ved to tilfeller på kort tid, ble skjermen ble svart mens KEiiNO fremførte «Spirit In The Sky». Da bildet kom tilbake igjen var kameraoppratøren i bildet.

Norge har lagt inn klage etter feil med TV-bildene under Norges juryprøve. Her fikk den norske delegasjonen beskjed om at feilen ikke ville få noen konsekvenser for den videre avviklingen av juryprøven.

Derfor har NRK valgt å levere en formell klage til EBU. Den formelle klagen har EBU også avslått.

– Vi er selvfølgelig svært skuffet over avgjørelsen, og håper at det ikke vil påvirke juryen i negativ forstand, sier Stig Karslen.

PÅ JOBB PÅ NASJONALDAGEN: KEiiNO klare i forkant av fredag kvelds gjennomkjøring. Her sammen med islandske Hatari og australske Kate Miller-Heidke. Foto: Jon Marius Hyttebakk / NRK

Norge krevde å synge på nytt

Redaksjonssjef i NRK Underholdning Eirik Sandberg Ingstad så feilen fra garderoben i Tel Aviv, og sier KEiiNO fortjener et nytt forsøk.

– Dette var en alvorlig teknisk feil i produksjonen. Vi mener Norge fortjener en ny sjanse i og med at dette er en tellende juryprøve, sier Ingstad til NRK.

Før Norge stod på scenen fredag kveld, lå Norge på 10. plass på oddslistene til Eurovisionworld.com. Foreløpig ser det ikke ut som at feilen påvirker Norges plassering.

Leder for MGP-klubben Morten Thomassen håper Norge får en ny sjanse.

– EBUs avslag synes jeg var litt hardt, men da var det ikke ille nok i følge dem. Men jeg håper de får synge på nytt. Det er dumt hvis tekniske feil skal ødelegge for en så viktig fremføring, sier Thomassen.

EBU gikk tidligere ut med en oppfordring til juryene i forkant av den andre semifinalen, om at juryen måtte vurdere til låtene og se bort ifra sceneshowet. Det skriver Wiwibloggs.

På sosiale medier har flere vist sin støtte til KEiiNO.

Enkelte påpekte også at det var andre tilfeller med tekniske feil i løpet av gjennomkjøringen.

Dobbel feiring

Tidligere på dagen feiret de norske representantene både nasjonaldag og finaleplass i Eurovision. Dette fant sted i ambassadeboligen i Israel.

– Nå gikk vi til finale i går, så hva passer vel bedre å feire i nasjonaldrakta vår, sier Alexandra Rotan til NRK.

FEIRET DAGEN: KEiiNO tok turen til ambassadeboligen i Tel Aviv, for en bedre frokost. Foto: Jon Marius Hyttebakk / NRK

Tom Hugo Hermansen syntes det var utrolig stas å feire 17. mai i Tel Aviv, men han erkjente at varm sol og bunad ikke var en så god kombinasjon.

– Det er klart det er veldig varmt med to lag ull her i 30 grader, men det er utrolig god stemning her, sier Tom Hugo.