Fra Rådebank til MGP

Den 26 år gamle artisten Lily Löwe, har hektiske dager – til tross for et nesten nedstengt Oslo. Under innspillingen av hele tre sesonger av «Rådebank», har hun hatt ansvar for kostyme- og maskedesignet til alle karakterene i serien. Det vil si klær, sminke og hår.

– Det har vært ganske så hektisk i det siste. Og nå har sesong 3 av «Rådebank» premiere samme uke som min delfinale!

Lily Löwe debuterer som artist i helgen, men først skal hun feire Rådebank-premieren. Foto: Privat/NRK

Ansvar for den visuelle «looken»

Som kostymedesigner skaper hun den visuelle «looken» til karakterene i «Rådebank», og røper at hun har noen favorittplagg blant alt hun har laget.

Antrekket, eller rettere sagt plagget som hun er mest fornøyd med, er T-skjortene til «Bø Auto» som hovedkarakteren Glenn-Tore (GT) bruker.

– De originale T-skjortene deres fungerte ikke på film, så jeg designet egne plagg med et mer passende farge og uttrykk, sier hun.

Og antrekkene lever enda. De ble så gjennomført at «Bø Auto» har endt opp med å endre sitt originale jobbantrekk til Lily Löwe sitt design.

Og fansen følger på.

– Nå har også mange fans kjøpt T-skjortene, og det er ganske stas, sier hun.

– Favorittkarakteren min derimot, er Robert Nilsen – en venn av GT.

Robert Nilsen og GT. Foto: Max Emanuelson / Fenomen/NRK

Vurderte å si nei

26 åringen forteller at det var skummelt å få et så stort oppdrag i ung alder. Og var i tvil om hun skulle takke «ja» til oppdraget.

– Jeg vurderte å takke «nei», men tok sjansen.

Og sier hun er veldig glad for det i ettertid.

– Jeg har blitt kjent med noen av de fineste menneskene jeg vet om. Og ikke minst har jeg fått være med på en viktig serie som betyr så mye for så mange.

– Tre sesonger med Rådebank, og MGP oppå det. Det har vært hektisk for deg under korona?

– Ja, klin kokkos bananas!

– Takknemlig

Rådebank sesong 2 ble sett av over en million mennesker, og er en av de mest strømmede seriene til NRK. Sesongen tok for seg et alvorlig tema – nemlig psykisk helse blant unge menn. Den viste at selv den tøffeste kan få alvorlige problemer.

– Det har vært veldig mye arbeid, og sesong 2 var ekstra tung med tanke på tematikken.

– Men alle foran og bak kamera har blitt en fin liten familie som jeg er så takknemlig for å være en del av.

Og selv om det har vært hektisk å lage kostymene til alle tre sesonger, er det mye å glede seg til. 26-åringen skryter av årets sesong, som også blir den siste sesongen.

– Jeg gleder meg masse, og synes sesongen har blitt knallbra!

Rådebank sesong 2 ble sett av over en million mennesker. Du trenger javascript for å se video. Rådebank sesong 2 ble sett av over en million mennesker.

Fra Rådebank til MGP

Premiere i dag, men til helgen er det MGP som står i fokus. Artisten er klar for å stå på scenen med ny musikk som hun har laget mellom slagene. Hun har troa på lørdag.

– Jeg har akkurat sluppet en plate også, og kan stolt si at Lily Löwe er et autentisk prosjekt som bandet mitt og jeg er veldig, veldig stolte av. Jeg tror låten «Bad Baby» er en av låtene som kan gjøre det bra i MGP.

Spill av lyd Hør Lily Löwe med «Bad Baby»

MGP er kjent for show, glitter og glam. Og den erfarne kostymedesigneren har selvsagt tenkt på hva hun skal ha på seg på scenen.

26-åringen har vært veldig involvert i designet av kjolen.

– Jeg leverte inn et «moodboard» med ideene og tankene mine til Susanne Hoftun i NRK. Sammen med teamet hennes, fikset hun et antrekk jeg er veldig stolt av, sier hun.