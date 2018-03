Milliontall da Rybak vant MGP

I snitt fulgte 1.001.000 nordmenn NRK1-sendingen lørdag kveld da Alexander Rybak vant Melodi Grand Prix med «That’s How You Write a Song».

Dette er nedgang på 150.000 seere fra fjorårets finale, da finalen ble sendt én time senere på kvelden.

Melodi Grand Prix gjør det spesielt bra i unge målgrupper og pleier å være blant NRKs mest sette program blant tenåringer og unge voksne på lineær TV. 78 prosent av de mellom 10 og 29 år som så på TV lørdag kveld, fulgte MGP-sendingen.

– Årets store musikkbegivenhet på TV engasjerer som aldri før, og seertall på over en million i dagens mediekonkurranse, er ikke mindre enn helt fantastisk. Sjelden har tilbakemeldingene fra publikum vært bedre, både med tanke på låter, artister og NRKs TV-produksjon. Det er svært gledelig å se at MGP fortsetter å være Norges største underholdningsshow, snart 60 år etter at det hele startet, sier Stig Karlsen.

Seertall for Melodi Grand Prix siste 10 år Ekspandér faktaboks 2018: 1.001.000 seere 2017: 1.155.000 seere 2016: 1.313.000 seere 2015: 1.250.000 seere 2014: 755.000 seere 2013: 975.000 seere 2012: 1.221.000 seere 2011: 1.295.000 seere 2010: 1.369.000 seere 2009: 1.524.000 seere

Seerrekord

I 2009 knuste Rybak alle poengrekorder i Eurovision-finalen da han feide all motstand av banen med låten «Fairytale». Han sikret samtidig noen av de høyeste seertallene NRK har registrert i moderne tid. På det meste var det 2,3 millioner nordmenn som fulgte sendingen, og programmet er det mest sette på norsk TV siden årtusenskiftet.

Som NRK fortalte i går sikret Alexander Rybak seg suverent flest SMS-stemmer i konkurransen. I gullduellen mot Rebecca Thorsen fikk han nesten tre ganger flere stemmer.

Elsk/hat

Leder i den norske MGP-klubben Morten Thomassen, mener vinnerlåten har virkelig blitt en låt man enten elsker eller hater.

– Noen tror vi har vinnersjansen, mens andre bare gleder seg til Alexander Rybak må tørke av seg gliset når Norge ryker i semifinalen. Ingen er likegyldige til den norske låten og det er jo bra, sier han til NRK.

Odds-selskapene har foreløpig ikke allverden tro på at Rybak kan kopiere sin Euovision-seier i 2009. De plasserer ham på en 9. plass, og oddsen for norsk seier står til mellom mellom 13 og 26. Israels Netta Barzilai er klar favoritt.

Alexander Rybak vinner Eurovision Song Contest Du trenger javascript for å se video.

Og vinneren er.... Du trenger javascript for å se video.

Alexander Rybaks mor om seieren Du trenger javascript for å se video.