Marit Larsens låt vant ikke tysk Melodi Grand Prix

Det var låta «Perfect life», fremført av artisten Levina som vant i Köln i Tyskland i går. Da tyskerne skulle velge sitt håp til Eurovision-finalen.

Men i den spennende finalen, som tyskerne kalte «Unser Song» (vår sang), stod det til slutt mellom den og låta som er skrevet av norske Marit Larsen.

For fire år siden skrev Marit Larsen «Wildfire» sammen med de amerikanske låtskriverne Tofer Brown og Greg Holden. Låta var opprinnelig skrevet til Larsens album «When the morning comes.» Men den kom ikke med på albumet.

– Marit har et veldig godt forhold til Tyskland så dette er bare morsomt, men også litt sprøtt, sa Larsens manager Silje Larsen Borgan til NRK i forkant av konkurransen.

I Tyskland fungerer konkurransen på en litt annen måte enn i Norge. I den nest siste runden sang to artister begge de to gjenværende låtene. Til slutt sang Isabella «Levina» Lueen både «Wildfire» og «Perfect life». Som endte med at tyskerne valgte sistnevnte låt.

I tyske medier i dag kalles Isabelle Levina Lueen for «Tysklands Adele», på grunn av sin store stemme.

Og tyskerne håper nok nå på et godt resultat i Kiev 13. mai. De har nemlig kommet på aller siste plass i konkurransen de to siste årene, både i Wien 2015 og i Stockholm i 2016.