Russland utestengt fra Eurovision

Årsaken er komplikasjonene rundt russernes bidrag «Flame is burning», som skulle fremføres av Julia Samojlova.

Hun ble i mars nektet innreisetillatelse til Ukraina fordi hun brøt ukrainsk lov ved på opptre på Krim-halvøya, som ble annektert av Russland i 2014.

EBU skriver i en pressemelding at de tilbød den russiske kringkasteren to alternativer.

– Det ene var å delta via satellitt, og det andre var å finne en annen artist med gyldig innreisetillatelse. Ingen av delene var akseptabelt for kringkasteren Channel One, og de har besluttet å ikke vise konkurransen. Det betyr dessverre at Russland ikke får mulighet til å delta i år, heter det.

Jon Ola Sand, som er sjef for Eurovision Song Contest i Den europeiske kringkastingsunionen, sier til NRK at han ikke har noen kommentarer utover pressemeldingen som er sendt ut.

Ukrainas utenriksminister Pavel Klimkin har tidligere sagt til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti at det er en provokasjon å sende Samojlova til Eurovision-finalen.

Den ukrainske etterretningstjenesten har utestengt henne i tre år, og arrangørene fryktet at situasjonen skulle bli for politisk betent.

Russland har ingen folkeavstemning for å velge sine deltakere. I stedet er det TV-kanalen som velger hvem som skal representere landet.

Eurovision-finalen holdes i Kiev lørdag 13. mai.