– Sangen er skrevet i en periode hvor jeg hadde skikkelig kjærlighetssorg. Den handler om en eks, men også om de jeg skulle møte på veien videre etterpå, forteller Akuvi.

Ut av et usunt forhold

Videre sier hun at låten også representerer de ulike fasene man går gjennom, når man prøver å komme seg videre og ut av et usunt forhold.

– Jeg hadde kommet over den første fasen hvor man bare gråter, og til den hvor man nesten blir litt sint, forteller Akuvi.

– Man hører i lydbilde og flyten at det er mye frustrasjon som har bygd seg opp. Samtidig som det er et parti i låten som viser at det fortsatt er sårbarhet og litt håp, sier hun.

EGNE ERFARINGER: Akuvi forteller at alle låtene hennes tar utgangspunkt i egne erfaringer, følelser og sinnstilstand. Foto: NRK

Den beste hevnen er suksess

Det er mer eller mindre et oppgjør mot den spesifikke personen på nasjonal scene?

– Jeg vet ikke om jeg vil gå så langt som å si det. Men det er kanskje en person som har vært mer inspirasjonskilde til denne teksten enn andre, forteller hun.

– Jeg hadde ikke i min villeste fantasi sett for meg at jeg kom til å fremføre denne sangen på en så stor scene. Men den beste hevnen er jo suksess, sier hun.

Litt skummelt

Men det tok lang tid før Akuvi oppdagen at hun hadde en lidenskap for musikk, til hun turte å satse på drømmen om en artistkarriere.

– Jeg valgte å begynne med musikk først etter at jeg dro til Sør-Afrika for å studere. Jeg tror de tingene man drømmer mest om, også er de tingene som skremmer deg mest, forteller hun.

– I Norge er det mange muligheter for å gå en karriereretning som kan gi deg en trygg fremtid. Derfor er det litt skummelt å si høyt at man driver med en kunstform, og at man satser på å bli proff, sier Akuvi.

– Jeg tror jeg trengte noen år på meg før jeg ble trygg nok til å stå i det. Man får ofte veldig mange spørsmål om hvor mye man har oppnådd, før man i det hele tatt har starta, forteller hun.

REDD: Akuvi forteller at hun synes det var skummelt å skulle si høyt at hun hadde en drøm om å bli artist, fordi hun var redd for å bli oppfattet som selvgod. Foto: NRK

Rett fra undergrunnsmiljøet

Mye har skjedd siden da, og på lørdag skal Akuvi opptre for en million TV-seere i beste sendetid.

– Jeg kommer jo rett fra undergrunnsmiljøet, og er vant til å jobbe med masse forskjellige folk som jobber med ulike kunstformer. Men jeg har aldri vært med på noe som når et så stort publikum, forteller hun.

– Jeg er overveldet. Det var til og med noen som prøvde å lekke sangen min noen timer før den egentlig skulle ut. Bare det at noen har interesse for det, synes jeg her helt vilt, forteller Akuvi.