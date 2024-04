Bakfull hitmaker

Hun er 15 minutter for sein til intervjuet og har med kaffe på et syltetøyglass.

– Hektisk morgen?

– Nei, ikke spesielt, men det er mye greier om dagen, sier Tuva.

I starten av april skal hun være med å lede Spellemannprisen 2024.

– Jeg gleder meg til det, assa. Har ikke vært programleder før. Skal få kjørt jovialiteten min litt nå, hehe.

Samtidig jobber bandet, Valkyrien Allstars, med oppfølgeren til plata «Slutte å byne» (2020). Den kommer i løpet av høsten, men er ikke ferdig.

Det er mye greier som skal landes. Tekster, budskap, låter.

– Vi har masse ideer som svever rundt, så nå gjelder det å få tak i dem – få dem ned og plassere alt der det hører hjemme.

Fakta: Valkyrien Allstars Ekspander/minimer faktaboks Tuva Syvertsen (vokal, fele, tangenter), Erik Sollid (fele, gitar, vokal), Magnus Larsen (kontrabass) og Martin Langlie (trommer, vokal, litt strenger).

Starta opp i 2002 – platedebuterte i 2007 med «Valkyrien Allstars». Seinere har de gitt ut «To måner» (2009), «Ingen hverdag» (2011), «Farvel slekt og venner» (2014), «Prøv å si noe til meg nå» (2016) og «Slutte og byne» (2020).

Det kommer nytt album høsten 2024.

De har litt å følge opp. «Slutte å byne»-plata fikk veldig god mottakelse.

«Dette likner mistenkelig på et mesterverk», skrev Tor Hammerø i Nettavisen og trillet en sekser. «Forfatteren tar av seg hatten for deg, trolltunge», skrev Tore Renberg i Klassekampen.

Foto: Heilo

«Slutte å byne» vant spellemannpris i viseklassen.

Platas mest populære låt (tittelsporet «Slutte å byne») kom som et resultat av en av Tuva Syvertsens aller kjipeste dager.

Historien bak bakrus­hymnen «Slutte å byne»

Det skjedde i 2017. Bandet avslutta en lengre norgesturne under Folkemusikkveka i Ål i Hallingdal. Det utvikla seg til en (ifølge Tuva) hælvetes fest. Nachspielet var oppå kinarestauranten i bygda. Det ble drukket knallhardt – folk sto og gynga på kanten av taket mens de pissa ned på bakken.

– At ingen daua, skjønner jeg nesten ikke. Det var langt ned, ass.

Dagen etter våkna hu opp et eller annet sted på hotellet – tungt fortumla.

Fylleangst.

Hodepine.

Hvor er fela?

Buss for tog ...

F¤*#!

– Og da jeg gikk ut av hotelldøra … Altså, det pøste ned. Vi snakker dommedagsvær.

Hun endte på en smekkfull buss. Bag, fele (hun fant den!), bakfull, utslitt og angrende.

– Jeg husker ikke om jeg hadde gjort noe galt eller no', men det var ekte fylleangst. Jeg måtte få det ut av systemet.

Og ut kom det. Tuva vippa opp macen og hamret ned alt hun ville slutte med, mens bussen snirklet seg ned riksvei 7, langs Hallingdalsvassdraget – hjemover til hovedstaden.

Skal slutte å være så ute

Slutte å være så pære i huet

Slutte å være så tulling

Ærlig

Slutte å være så jævlig for jævlig

Slutte å flørte

Slutte å føle

… og så videre. (Hun skal slutte med cirka 39 ting i denne sangen.)

Et par dager senere tok hun med seg slutte-med-lista til øvingslokalet. Sammen med Martin (trommer) og Erik (gitar) begynte de å kna fram låta «Slutte å byne».

FUNFACT: Det var demoinnspillingen av «Slutte å byne» som til slutt havna på albumet. – Noen ganger er det sånn, at noe litt uhåndgripelig i stemninga i en bestemt innspilling stemmer. Og så skjønner man ikke helt hva det er, så man klarer ikke å gjenskape det om man spiller inn på nytt, forklarer Tuva Syvertsen. Foto: Hans Petter Blom / NRK

Sangen er på en måte delt i to.

Første halvdel: Alt som skal skrelles vekk fra livet.

Andre halvdel: Litt mer som skal vekk, men med tiltagende positiv oppdrift & alt som skal inn i livet.

Det ble en slager, en dagen-derpå-anthem og en låt bandet aldri går lei av å spille live.

– Det er spesielt gøy når jeg ser damer i publikum synger med på tekstlinja «slutte å være en ubrukelig fitte», sier Tuva og ler.

Tekstene til Valkyrien Allstars er ofte ganske … direkte. Tuva er opptatt av at det skal være forståelig og nøkternt. («Lavt tyngdepunkt er viktig.»)

– Jeg må kunne si de setningene jeg synger. Det må gi mening også uten musikk, om du skjønner?

«Jeg skal slutte å være en ubrukelig fitte» funker uten musikk. Det gjør det.

Fakta: Slik jobber hun fram tekster Ekspander/minimer faktaboks – De blir til samtidig som musikken. Jeg skriver, men med masse innspill fra Martin (trommer) og Erik (fele/gitar). Vi kjenner hverandre så godt at de kan høre det om jeg ikke mener hva jeg synger. Det er stor forskjell, assa: Å mene, og å ønske å mene. Når man skal skrive personlig, er det fort gjort å leke deilig, så da er det viktig å ha noen som hører skikkelig etter og kan være ærlige med deg. – Har det å jobbe med rap hjulpet med tekstskrivinga? (Tuva har brukt ganske mye tid på rap de siste åra.) – Absolutt. Det å gjøre det til en vane å improvisere, det har hjulpet meg veldig. Nå surrer det ting i huet hele tiden. Hører jeg et ord med mange stavelser, begynner jeg automatisk å jakte på andre ord som kan rime. Det å starte en tekst med å ville skrive om noe viktig er et jævla dårlig utgangspunkt for meg. Det er mye lettere å starte med å tenke «hva rimer på dobørste», lissom. – Jeg synes det er bedre å ikke helt vite hva jeg skriver om før jeg starter. Starte med en fin linje eller en liten drittsituasjon, og så vokser teksten ut fra det.

Et nytt publikum dukket opp

Valkyrien Allstars har helt siden debutplata i 2007 hatt et variert, ikke så veldig stort, men iherdig publikum. Her er et gøy bilde fra første gang de dukka opp på norske TV-skjermer:

KJEMPESJANSEN PÅ NRK I 2006: Ola Hilmen, Erik Sollid og Tuva Syvertsen. (Hilmen slutta i 2014.) Gjett hvem som vant Kjempesjansen i 2006? SVEIP 👉 Foto: Birte Njøsen Horne / NRK FASIT: Alexander Rybak :-) Foto: BIRTE NJØSEN HORNE / NRK

Men det skjedde noe etter «Slutte å byne» i 2020.

Plutselig dukka det opp langt flere unge fjes på konsert. Tuva og bandet merka det – managementet merka det.

– Da vi kom i 2007, hadde vi et ganske voksent publikum. Nå er vi kanskje eldre enn publikumet vårt, sier Tuva.

Det ligger ingen genial strategisk plan bak dette. Alle blei overraska.

Sjøl tar hun det som et tegn på at tekstene når fram, at yngre folk finner noe de kan forholde seg til i deres låter. Det er ikke sånn at alt er på stell, selv om man er blitt voksen. Tror du det? Tro igjen.

– Jeg famler like mye som 40-åring som jeg gjorde som noen-og-20-åring, i hvert fall. Det er om mulig verre nå, egentlig. Jo mer du veit, jo mer komplisert blir ting. Jeg er kanskje klokere, men jeg er også mer sårbar.

SMELLER FRA LIVET – INN I MUSIKKEN: – «Slutte å byne» begynte som en lek med ord, men det var også en terapeutisk øvelse. Jeg måtte finne en eller annen mening i at det tross alt er litt slitsomt å leve. Livet går av seg selv, og jeg safer ikke så mye. Går på noen smeller og bruker det i kunsten. Foto: Hans Petter Blom / NRK

– Hvorfor er du det, tror du?

– Tja. Det er jo kortere igjen av livet, da. Jeg tror alle er grunnleggende redde for å bli forlatt og aleine. Vi skal alle dø til slutt.

I folkemusikken, der Valkyrien Allstars har sine røtter, har alder omtrent null å si, forteller Tuva. Alle søker mot «de andre». Felles interesse og lidenskap er viktigere enn alder.

– Ja, altså det var så jævla gøy å komme inn i det miljøet som 15-åring og få gode venner på 80.

Fyll & fanteri

Tuvas sans for fest og rus kommer fra folkemusikken. Der dyrkes festlige lag og grenseløs moro. Hun søker mot det, trekkes mot det ekstreme.

– Når folk går inn for å slippe livet løs – der finner jeg masse oksygen.

– Det er gøy, men av og til går det skeis?

– Det kan være gøy mens det går skeis også. Det gjelder å holde balansen. Det er ikke så lett for alle – ikke for noen, egentlig. Aslak Dørum (DumDum Boys) som produserte de første platene våre, sa at «du må passe på å ikke drikke så mye at du aldri kan drikke igjen», og det tror jeg er et bra råd.

Det høres noen ganger ut som om Valkyrien-musikken er formet rundt tekstene, ikke motsatt. Stemmer det? – Av og til formes musikken rundt tekstene og av og til andre veien. Jeg tror det kan høres ut som om musikken formes rundt tekstene fordi vi bruker folkemusikken i bunn, som igjen har noen litt uvante oppbygninger for folk flest. Foto: Wikimedia commons / Carsten Stiller

Det høres jo ut som et veldig bra råd. Tuva tror at hun vet omtrent hvor sin grense går – før livet går opp i liminga.

– Ja, altså, jeg tenker på det. Jeg vil ikke bli for sliten og deppa. Jeg må ha overskudd, og da må jeg ha pauser. Man får ikke gjort noe om man alltid er bakfull.

Hun er ikke spesielt stressa for dette. Musikken er for viktig – det justerer seg selv. Det er ikke noe alternativ at ting ikke funker. Hun har ikke tid til å rote det til for ofte – ting må skje. Helst hele tiden.

– Ja, jeg liker at det er masse aktivitet, masse greier som skjer – at det flyter av gårde. Og så, når ting stopper opp litt, må man bare mobilisere igjen. Jeg sier det til yngre folk også. «Det kommer perioder der man ikke får til ting, eller man ikke er populær». Det er ikke komfortabelt, men det er helt vanlig. Bare kjør på videre. Det er som på «Slutte å byne»-låta. Den oppdriften på slutten av sangen – det blir bra til slutt – det kommer til å løse seg!

Mer TV for Tuva? Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix Ekspander/minimer faktaboks Om du ikke har fulgt med på Valkyrien Allstars, så har du kanskje et forhold til Tuva Syvertsen fra TV. I 2010 var hun med i TV 2-serien «Det store korslaget», i 2012 kom hun til finalen av «Stjernekamp» på NRK1, og i 2020 (samme år som «Slutte å byne») var hun med i «Hver gang vi møtes» på TV2. Spesielt hennes versjon av Hellbillies-låta «Røta» fikk mye oppmerksomhet. Det ble en lang kamp mot tårene for Aslag Haugen på enden av bordet. – Tuva er et rått talent med en utrolig sterk signatur i alt hun gjør. Hun bruker sin egen stemme, og er en fantastisk formidler, sier Haugen fire år seinere. Tuva Syvertsen skal lede årets Spellemann med et av de tre anonyme medlemmene fra Ballinciaga 4. april 2024. Sendingen går på nettavisen.

Hei! Håper du likte dette intervjuet med Tuva Syvertsen. Send meg gjerne en e-post om du har ideer til saker vi i kulturavdelingen burde skrive. Her kan du lese flere langlesninger fra NRKs kulturavdeling.

Likte du denne saken? Da tror jeg du vil like minst en av disse tre: