«Afraid?» er det første ordet som møter deg idet du våkner opp på et skittent toalett i en høylytt natt­klubb.

Ordet er tusjet på et knust speil. Til venstre finner du døren som – ved et klikk på data­musen – fører deg videre ut i en gang, milevis over et hamrende danse­gulv.

En skyggelagt mann stirrer ned mot danse­gulvet, mens han tar trekk etter trekk fra sigaretten sin.

Sammen med en low poly grafisk stil skaper «Buckshot Roulette» fra starten en grufull stemning for en uvanlig utforsking av avhengighetens verden.

Spenning uten like

Inn den neste døren møter du for første gang Dealeren.

En demonisk figur kryper ut fra skyggene på andre siden av et typisk poker­bord og presenterer deg for en kontrakt.

Når den er signert, er det ingen vei tilbake. Som spillets tittel tilsier, skal du og Dealeren konkurrere i en komplisert variant av russisk rulett.

Fra og med nå er det strategi, hukommelse og betting som gjelder – og fytti katta, så moro det er!

Hver runde presenteres du for et visst antall kuler og løsskudd. De blir satt inn i en hagle i tilfeldig rekkefølge.

Tur etter tur må du og Dealeren velge å skyte motstanderen, eller trosse alle nerver og skyte dere selv. Makabert, ja, men her begynner den enkle leken å utvikle seg.

Om du sikter på deg selv, men det utløses et løs­skudd, hopper du over Dealerens tur og får skyte igjen.

I tillegg har denne skitne natt­klubben tydeligvis tilgang på det fremste innen første­hjelp, for om du blir skutt, har du fremdeles to liv igjen.

TING TIL HJELP: Hjelpemidlene du kan bruke, speiler spillet sin plassering i en lugubert bule – og bygger opp under en avhengighetsskapende tematikk. Foto: Mike Klubnika

Feil, flaks og hjelpe ­ midler

Spillet er delt inn i tre runder, hvor hver runde blir mer og mer komplisert.

Etter hvert får du nemlig muligheten til å bruke tilfeldige gjenstander som øl, sigaretter og håndjern. Disse kan brukes som forskjellige hjelpe­midler under­veis i rundene. Sigaretter gir for eksempel ett ekstra liv, mens en øl fjerner en patron fra haglen.

Men pass opp, Dealeren får også utdelt hjelpe­midler!

Her ble jeg virkelig satt i tenke­boksen. Atmosfæren drar meg inn i et univers fylt av grøssende symbolikk og rimelig ålreit bakgrunns­musikk.

Det er viktig å påpeke at strategi selvfølgelig er viktig i dette spillet, men mye baserer seg på flaks også.

Da jeg spilte gjennom spillet for første gang, gjorde jeg en feil­beregning og kom ut av telling på hvor mange patroner som var igjen i haglen.

Men da det virkelig ikke var noe lys i enden av tunnelen, tok Dealeren det rare valget å kvitte seg med mange av skuddene og skjøt seg selv. Resultatet? Jeg overlevde en runde til.

Selv om det var deilig for meg der og da, kunne jeg likevel ønske at den data­styrte Dealeren oppførte seg noe mer rasjonelt og ikke minst intelligent.

Avhengig av et spill om avhengighet

Når du til slutt vinner tre runder og Dealeren er død, blir du tildelt en premie­pott og låser opp muligheten til å komme tilbake for «double or nothing»: en arkade-modus hvor du kan holde på så lenge du gidder eller til du dør.

Her får du også tildelt enda flere gjenstander som kan hjelpe deg i spillet, men som også gjør ting mer komplisert.

Det er tydelig for meg at spillet, ved flere aspekter, representerer avhengighet.

Hjelpe­midlene du får utdelt underveis, er ting som sigaretter, øl og piller, som alle er avhengighets­skapende, men som blir presentert som noe positivt av den demoniske Dealeren.

Spill­skaper Mike Klubnika har altså laget et spill om avhengighet som man blir hektet på. Fantastisk, spør du meg, og litt skremmende.

Et velkonstruert, unikt, indie strategi­spill som er lett å sette seg inn i, for en billig penge? Ja, takk.

NRK anmelder Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «Buckshot Roulette»

«Buckshot Roulette» Utvikler: Mike Klubnika

Mike Klubnika Utgiver: Mike Klubnika/Critical Reflex

Mike Klubnika/Critical Reflex Sjanger: Strategi/skrekk

Strategi/skrekk Plattform: Windows/Linux

Windows/Linux Dato: 4. april 2024