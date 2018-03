Foto: NTB scanpix/NRK

Stjernemaskineriet På få år har eksporten av norsk musikk eksplodert. Hva har skjedd?

Kristin Granbo Journalist

– Må dere ta bildene ute? Det er så sinnsykt kaldt! Hun har ikke hansker engang...

Manager Mikal Telle følger etter fotografen fra P3 som søker dagslys ute på en balkong på NRK-huset.

Linsa peker mot et selvsikkert smil i ansiktet til 17 år gamle Hannah Emilie Grung.

Kan hun være Norges neste stjerne?

Hannah Emilie Grung lager musikk under navnet Halie og er Made Management sin nye satsning. Foto: Kim Erlandsen / P3

Norske suksesshistorier

– Veldig lenge var a-ha vår eneste suksesshistorie, sier musikkansvarlig i P3, Mats Borch Bugge.

Den norske popgruppen a-ha fotografert på Fornebu lufthavn 27. august 1985. Fra v.: Morten Harket, Magne Furuholmen og Paul Waaktaar. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

Men i løpet av de siste årene har historiene blitt mange:

Aurora Aksnes sin fortelling starter på en skoleavslutning i Os i 2012. Kanskje kan hun takke klassekameraten som filmer henne og legger opptredenen ut på Facebook, for at hun tre år etter høres av sju millioner briter, bare i løpet av 24 timer.

Kun få mil unna, på et gutterom i Fana utenfor Bergen, har Kyrre Gørvell-Dahll studert hundrevis av YouTube-videoer. De tropiske tonene som etterhvert kommer ut av musikkprogrammet Logic Studio på datamaskinen til økonomistudenten, skal noen år senere gi ham mer enn 50 millioner kroner inn på konto.

Sigrid Raabe fra Ålesund hører låta si «Sun» på radioen som Ukas Urørt på P3 i 2013, og skjønner for alvor at hun kan å lage musikk. Men det er når hun leverer låta «Don't Kill My Vibe» i februar 2017 at verden får øynene opp for henne. BBC Radio 1 kårer sangen til den heiteste låta i verden.

Historien om artisten Astrid Smeplass starter på en barkrakk med gitaren i fanget under 7. runde av konkurranseprogrammet Idol i 2013. Selv om jenta fra Rennebu i Trøndelag stemmes ut før finalen og ender på en femteplass, tar det bare to år før et samarbeid med amerikaneren Shawn Mendes skyter fart i karrieren.

Når selveste Elton John spiller en av låtene hennes på nettradiostasjonen Beats1 under 70-åringens «Rocket Hour» radioshow, må også den britiske poplegenden gjøre seg noen tanker om hva som foregår i lille Norge:

– Astrid S og «Breathe», fra Norge. Hvor kommer de fra, alle sammen? De formerer seg jo som kaniner der borte! sier han, ifølge VG.

Inn i verdensmesterskapet

Da bransjebibelen Billboard viste sine lesere hvem de mente var de mest spennende popartistene i 2018, var to av ti artister norske.

Da det anerkjente, amerikanske musikkmagasinet Billboard skulle ta for seg ti popartister de mener det er verdt å følge med på i 2018, var to av ti artister norske. Foto: skjermdump

Bugge i P3 mener vi har gått fra å være med i et norgesmesterskap til å bli med i verdensmesterskapet.

Skal vi tro Billboard, har popmusikken blitt en av våre mest pålitelige eksportvarer.

– Bransjen har blitt voksen, sier direktør i Music Norway, Kathrine Synnes Finnskog.

Stiftelsen hun leder får midler fra Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet og samarbeider med Innovasjon Norge for å få norsk musikk ut i verden. Tilskuddene til Music Norway har økt jevnt de siste årene.

En viktig årsak til suksessen har vi likevel fått helt gratis.

– Spotify ga Norge et forsprang

Selv som musikkansvarlig i en av Norges største radiokanaler, NRK P3, må Mats Borch Bugge erkjenne at en strømmetjeneste i nabolandet Sverige har vært helt avgjørende for å hjelpe norske artister ut i verden.

Mats Borch Bugge er musikkansvarlig i P3. Foto: NRK P3

For da de svenske teknologene Daniel Ek og Martin Lorentzon grunnla Spotify for snart ti år siden, ga det vann på mølla også for småsøsknene i vest.

– Resten av verden så til Skandinavia, det ga Norge et forsprang, forteller Bugge.

Spotify er i dag verdens største musikkstrømmetjeneste, og mange av de norske stjernene er godt synlige verden over, nettopp på grunn av Spotify.

Strømmetallene til både Astrid S, Sigrid og Aurora viser at USA står for omlag en fjerdedel av lyttingen til låtene deres.

Kun 4 prosent av Astrid S sine avspillinger kommer fra norske brukere, opplyser Amanda Waldås i Spotify.

Av Sigrid, Aurora og Astrid S sine millioner av avspillinger på Spotify er nærmere en fjerdedel lytting av brukere i USA.

– Får ikke solgt fisken uten å kjenne til mekanismene bak

Mikal Telle og Made Management sitter på et stjernelag uten sidestykke: Aurora, Sigrid, Lars Vaular, Sondre Lerche, EMIR, dePresno, Halie, blant andre.

Mikal Telle er manager i Made Management, og har denne uka vært med Halie og EMIR til by:Larm i Oslo. Foto: Kim Erlandsen / NRK P3

Hver eneste suksess de har hatt bidrar til at den neste de satser på også kan lykkes.

I Made pleier de å si det sånn: Man får ikke til å selge en fisk, før man kjenner til infrastrukturen og salgsmekanismene bak. Etter mange år i gamet, begynner de å skjønne tegninga – og de er ikke alene.

Telle har tidligere hatt suksess med store band som Röyksopp, Datarock og Kings of Convenience. Men bransjen har forandret seg mye de siste årene, mener han.

– Da jeg startet opp var det få mennesker å se mot for å få hjelp.

Men nå har nettverkene rundt artistene og kunnskapene som de tilegner seg, blitt allemannseie.

– Jo mer som skjer, jo bedre er det

I den norske musikkbransjen har mentaliteten endret seg i takt med at flere gjør det godt i utlandet, mener direktør i Made Management, Per Mygland.

– Hvis én får det til, så øker jo det sjansen for flere. Jo mer som skjer, jo bedre er det.

Da Kygo fikk suksess, gagnet det også Aurora, mener han – selv om hun er en helt annen artist.

Aurora Aksnes turnerte Europa og USA høsten 2016. I vår opptrer hun under Coachella i California. Her fra Øyafestivalen i Oslo 2016. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Det har betydning at de kommer fra samme sted, og det gjelder hele Norge, sier Mygland.

Han tror at utviklingen av norske produsenter, nettverksbygging i utlandet og kunnskapsutveksling på tvers her hjemme har økt stabiliteten i bransjen.

I Innovasjon Norge ser man at norsk musikkbransje kunne fått en forretningsmessig fordel ved å videreutvikle dagens samarbeid til bedriftsnettverk og klynger, som er godt innarbeidet i næringslivet ellers.

– Vi har per i dag ingen klynge for musikk i Norge, men det virker som om tiden er moden for det, sier Margit Klingen Daams, leder for kreativ næring i Innovasjon Norge.

Julie Bergan og Alan Walker under Spellemannprisen 2017. Bergan har også vært med Alan Walker på turné rundt om i Europa i 2018. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Backer hverandre

I tillegg til at støtteapparatet rundt artistene er blitt flinkere til å gå sammen, har også musikerne selv blitt bedre på å dele av suksessen.

Hanne Mjøen med venninna Astrid S før konsert på Terminalen Byscene i Ålesund. Foto: skjermdump

– Popmusikken har adoptert noe som hip-hop-artistene har vært gode på lenge. Å dra opp de små. Man har begynt å backe hverandre, sier Bugge i P3.

– Sånn som Astrid S nå gjør med sambygdingen Hanne Mjøen.

Urørt-aktuelle Mjøen reiser nemlig rundt med den veldig kjente Astrid S på norgesturné.

Alan Walker tok med seg Julie Bergan rundt om i Europa, Fred Well fikk bli med Sigrid og Aurora tok med seg dePresno.

– Det er en bevisst strategi for å vise dem fram. Hvis vi sitter med en artist som har solgt fulle hus, så har vi muligheten til å sette en annen artist på showet, sier Telle i Made.

– Artistene anerkjenner at de også har et ansvar for å hjelpe andre fram.

– Må skille seg ut fra støyen

Da Aurora skrev sitt første album var det sammen med to som hadde prøvd seg i gamet før, både som artister og produsenter.

De to visste hvilket nivå hun måtte opp på for å lykkes, for å skille seg ut fra støyen, som Telle kaller det – mengden med ny musikk som lanseres hver eneste uke.

Halie sammen med produsentene James Earp, Roy Kerr og Kristian Stockhaus. Foto: skjermdump

For å illustrere trekker han fram at det registreres ikke mindre enn 25000 nye titler i Storbritannia hver uke.

– Da kan man forstå hvor mange det er som vil ha en bit av den andelen.

I løpet av det siste året har artisten Halie laget rundt 40-50 låter, sammen med 15-20 ulike team rundt om i verden.

I Made innrømmer de at man tidligere ville nøyd seg med noe som var mindre bra før de lanserte, men at de har brent seg på nettopp det.

Man får nemlig ikke mange sjanser til å ha sitt første store gjennombrudd.

Mikal Telle kjente seg derfor helt trygg da han sendte stjerneskuddet Halie opp på by:Larm-scenen denne uka. De hadde tatt seg tid til å bygge opp gull, som de sier det.

Terningkastene til VG og Aftenposten kan ihvertall vitne om at 17 år gamle Halie har begynt å klatre mot samme stjernehimmel som kollegene i Made, Aurora og Sigrid.

Det er betimelig å spørre seg om det et eller annet sted i Hordaland fylke eksisterer et slags hemmelig musikalsk veksthus som fryser ned og bevarer folk fram til de er klare til å ta over et musikkår. Tor Martin Bøe i VG

Halie på Sentrum Scene under festivalen by:Larm i Oslo. Foto: Tom Øverlie / P3

– Dette er bare starten

I april spiller både Kygo, Alan Walker, Sigrid og Aurora på den enormt populære musikkfestivalen Coachella i ørkenlandskapet i Colorado Desert i California.

Det har skjedd før at norske artister har fått innpass ved festivalen, men i år er det flere enn vanlig, skriver Aftenposten.

Kanskje vil også nykommeren Halie få innpass i det norske stjernelaget etterhvert.

Manager Mikal Telle ønsker ikke å avsløre sine planer for utenlandslansering av prosjekt Halie, men sier han har troen på flere utenlandssuksesser.

– Jeg tror vi bare ser en liten start nå av det som er i ferd med å skje her hjemme.