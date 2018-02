Julie Bergan: – Stort å dra på Europa-turne med Alan Walker

Julie Bergan (23) har lenge drømt om å få oppleve det denne uken har medbrakt: Hun har gitt ut sitt første album, «Turn on the light».

– Det er så vanvittig stort, sier hun.

Men det står ikke stort tilbake for at den svært populære bergensartisten Alan Walker (20) har invitert henne med på sin Europa-turne i februar.

Europa-turne

– Det er sinnssykt gøy at jeg får lov til å være med på noe så stort. Det gir meg en stor mulighet til å møte et nytt publikum i andre land og å få lov til å samarbeide med en så stor norsk artist, smiler hun.

Det blir rundt 12–13 konserter der hun ikke bare skal varme opp for ham på scenen. De også skal gjøre låter sammen.

Alan Walker samarbeider med Julie Bergan på sin europaturné. Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

Bergan sier at det er en utfordring at hun alltid er fryktelig nervøs når hun skal ut på scenen. Noen ganger kjenner hun det som sommerfugler i magen en hel uke før konserter. Andre ganger blir hun helt skjelven like før hun skal gå inn på scenen.

– Men jeg har aldri tvilt på at det er verdt det. Ikke et sekund, sier hun.

Streamet 100 millioner ganger

Musikken hennes er streamet over 100 millioner ganger, og hun har beviselig mange fans.

– Det gir et ansvar. Jeg prøver å vise at jeg er hardtarbeidende. Og at det går an å lykkes hvis man jobber hardt for å nå drømmene sine, legger hun til.

Bergan er kjent for å være en artist som vil ha full kontroll.

– Hvor detaljert er du der?

– Jeg er involvert i alle mailtråder, i økonomi, hvordan scenen min skal se ut, hvordan bandet mitt skal spille, sier hun.

Julie Bergan ser på det som en stor mulighet at hun skal turnere med Alan Walker. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Hun innrømmer at hun er en del av den såkalte «generasjon prestasjon».

– Jeg tror det har med sosiale medier å gjøre. Vi viser fram alt vi gjør. «Nå har jeg vaska huset. Nå har jeg spilt inn en ny låt» Folk får mer press på seg. Og da tenker de at «jeg må også gjøre noe», sier hun.

– Det handler om hvor mye man forventer av seg selv. Det kan jo være positivt også, men når det går til det sykelige, er det ikke så fint lenger, utdyper hun.

Bergan forteller at faren hennes stadig ringer for å si at hun må slappe av litt mer.

– Man har en sånn greie inni seg som gjør at man føler man må gjøre noe hele tiden, forteller hun.