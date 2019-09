10 serier du bør få med deg

TV-bransjen møttes under Seriedagene Oslo denne uka for å fortelle om serier vi kan se fram til i tiden som kommer. Her har vi samlet noen av de vi har størst forventninger til:

Foto: Discovery

TITTEL: Mannen som falt

Mannen som falt SJANGER: True crime

True crime KANAL: TVNorge og Dplay

TVNorge og Dplay PREMIERE: Sent 2019 eller tidlig 2020

Skjedde det et politisk drap i forbindelse med valget av ny norsk hovedflyplass for 25 år siden?

Dette er det store spørsmålet som stilles i Discoverys dokumentarserie/true crime-føljetong «Mannen som falt».

I 1994 falt sivilingeniør Jan Wiborg ut av et hotellvindu i København og omkom. Wiborg var kjent for å være sterkt kritisk til målingene av tåke som sa at Gardermoen var et bedre alternativ enn Hurum. Han mente at Stortingets beslutning om å legge hovedflyplassen til Gardermoen var tatt på feil grunnlag.

Da Wiborg ble funnet naken i en blodpøl på bakken, var konklusjonen til dansk politi at han begikk selvmord. I tillegg har en norsk granskingskommisjon konkludert med det samme.

Men kan han ha blitt tatt av dage?

BILDER FRA SERIEN: Politiet etterforsker rommet i København. Foto: Discovery

I løpet av seks episoder skal hele sakskomplekset rulles opp, hvor vi møter krimteknikere, vitner, politi, familie og norske toppolitikere.

Serieskaperne er inspirert av «OJ Simpson – Made in America», som av NRK Filmpolitiet er omtalt som en bauta innen true crime-sjangeren. De byr på dramatiseringer av hva som skjedde for å ta med seerne til åstedet.

– Vi har gått inn i dette med en åpen tilnærming og har ikke gjort noen konklusjoner på forhånd før vi begynte å nøste. Og det er vel så viktig å utforske konspirasjonsteorier dersom de viser seg å ikke stemme, sa regissør Tommy Gulliksen, som også lagde statsministerbonanzaen «Da vi styrte landet».

Serieskaperne har fått hjelp av Knut Lindh, som for fem år siden ga ut boka «Hvem drepte Jan Wiborg». Spørsmålene de har stilt seg er: Hvorfor reiste Wiborg til København i all hast? Var han virkelig alene på hotellrommet? Hvorfor var nøkkelkortet hans borte? Hvorfor hoppet han ut av et knust vindu når det var enkelt å åpne?

PS: En av de vanskeligste oppgavene til serieskaperne var å banke på dører i København for å finne vitnet med det ikke helt uvanlige danske navnet Birte Jensen.

Foto: NRK / Artwork: Sthlm Creators AB v/ Marcel Bandicksson

TITTEL: 22. juli

22. juli SJANGER: Drama

Drama KANAL: NRK / NRK TV

NRK / NRK TV PREMIERE: Januar 2020

Mange i salen måtte opp med ei hånd og tørke kinnene etter å ha sett de første klippene fra den kommende dramaserien «22. juli». I seks episoder tar den for seg ringvirkningene av terrorangrepet som rammet Norge i 2011 – gjennom et utvalg mennesker som blir dratt inn i hendelsene gjennom yrket sitt.

Som legen på intensiven, vaskeren som mopper blod, politi og ambulansepersonell som blir kalt ut til Utøya.

Etter hundrevis av intervjutimer med folk som var til stede, har manusforfatter Sara Johnsen og regissør Pål Sletaune skapt et drama som i stor grad favner virkelige opplevelser. Serien er i hovedsak befolket av mer ukjente skuespillere, for å gi følelsen av at dette er vanlige folk. Her er ingen Nicolai Cleve Broch eller Ane Dahl Torp.

Men ett fjes har du kanskje sett før.

Alexandra Gjerpen ble for mange kjent som rollefiguren med samme navn – Alex i dramakomedien «Unge Lovende». Den ble avslutta med fjerde sesong høsten 2018.

For Gjerpen betyr «22. juli» å vise en helt ny side av seg sjøl. Hun spiller Anine, en Aftenposten-journalist som er på jobb under terrorangrepet og blir sterkt engasjert i saken.

– Hvordan har det vært å bli Anine?

– Jeg håper å ha ytt rollen rettferdighet. Jeg har tenkt mye på det ansvaret vi har i å formidle historien så ærlig som mulig. Men det er vanskelig å si noe om meg, å ta ego-plass i dette.

– Var det tunge dager på jobb?

– Absolutt. Men det kan ikke sammenlignes med dem som opplevde det på ordentlig. Når vi jobber med fiksjon, så vet jo vi at det er fiksjon. Men å jobbe med dette, som faktisk har skjedd ... Det blir vanskeligere å synes synd på seg sjøl.

Foto: NRK

TITTEL: Exit

Exit SJANGER: Drama / spenning

Drama / spenning KANAL: NRK / NRK TV

NRK / NRK TV PREMIERE: Alle åtte episodene ble nettopp lagt ut på NRKs TV-spiller.

Regissør Øystein Karlsens mye omtalte «Exit» beskrives som en orgie i umoral, penger, dop og galskap fra finansmiljøet i Oslo, der rike drittsekker oppfører seg som uangripelige guder.

Seriens figurer og hendelser er basert på virkeligheten. Fire menn fra finansmiljøet i Oslo fortalte sine historier – men en del av historiene er nesten ikke til å tro, ifølge skuespillerne selv.

– Dette er ikke folk jeg kjenner, sa skuespiller Tobias Santelmann smilende.

Finans-guttegjengen, som serien spinner rundt, er lojale mot hverandre, men stort sett empatiløse rasshøl mot resten av verden.

– Her er det nok ingen du kommer til å like før i kanskje episode fem, der Agnes (Kittelsen) sin rollefigur kan vekke litt sympati, sa regissør Karlsen til latter fra salen.

Kittelsen spiller trofékona Hermine, og skuespilleren fikk sympati med sin rollefigur.

– Hermine er satt i en vanskelig situasjon der hun ikke har råd til å fortsette med sin livsstil uten mannen sin. Kvinner i hennes posisjon mister på en måte kontroll over eget liv og identitet. Men det er ikke sånn at disse kvinnene er dumme som brød og ikke har et indre liv, altså.

KOKAIN PÅ SYKEBESØK: Pål Sverre Hagen, Tobias Santelmann, Jon Øigarden, og Simon J. Berger spiller de fire finansgutta i «Exit». Foto: NRK

Litt på siden: I samtalen ble det filosofert om hvorvidt «alle» egentlig kunne blitt til dem vi møter i denne serien dersom regninger aldri lengre var noe man måtte forholde seg til. Regissør Karlsen mente at dersom du vant 100 millioner så ville du kanskje vært den samme personen dagen etter. Men to år senere ville du vært et annet menneske. «Det er få som bare tenker at nå skal jeg kjøpe meg en ny campingvogn og flytte den til Hølen, så stopper jeg der.»

Foto: Viaplay

TITTEL: Besatt

SJANGER: Krim / spenning

KANAL: Viaplay / TV3

PREMIERE: 31. oktober

Husker du brødreparet fra den halvskakke og snåle serien «Koselig med peis»? Nå får vi se Anders Danielsen Lie og Anders Baasmo Christiansen sammen igjen. Denne gangen ikke som brødre, men som politi-partnere i denne åtteepisoders spenningsserien.

«Besatt» er en overnaturlig krim-thriller som starter med funnet av fire døde innvandrergutter. Ingen av dem bærer tegn på hverken vold eller narkotikamisbruk. Et mysterium, altså.

Anders Danielsen Lies figur Max er ny på voldsavsnittet i Oslo og er seriens flinkis-politimann som gjerne fordyper seg i avhørsteknikker. Baasmo Christiansens rolle Sander er den erfarne etterforskeren som har vært ute en vinternatt før. Han er aller mest opptatt av resultater. Sammen jakter de løsningen i Oslos underverden.

Dette er ifølge hovedrolleinnehaverne ikke en politiserie med masse skyting og action. Den er overnaturlig, men plantet i vår virkelige og realistiske verden.

TO BRØDRE SOM IKKE ER BRØDRE: Anders og Anders er tilbake på skjermen. – Vi har det gøy på sett, men er jævla humørsjuke. Vi har våre greier, fortalte Anders Danielsen Lie til latter fra salen. Foto: Karl Myrvang / Seriedagene Oslo

– Krim er en sjanger folk kan veldig godt, og det må man forholde seg til. Vi må finne smarte plasser til utporsjoneringen av spennende informasjon, sa Danielsen Lie, som også la til at han hadde blitt mer opptatt av krim i det siste og at de begge hadde kost seg med å gro fram gode rollefigurer i en krimramme.

Litt på siden: Hva har Anders og Anders mest til felles?

– Vi er begge veldig glad i Fleksnes! Hvor bra er ikke det? Beste TV-serien ever?

Foto: TV 2

TITTEL: Homeland

Homeland SJANGER: Spionthriller

Spionthriller KANAL: TV 2 Sumo / TV 2

TV 2 Sumo / TV 2 PREMIERE: Februar (åttende og siste sesong)

Når den hardtarbeidende CIA-agenten Carrie Mathison inntar skjermen igjen til vinteren, er det for å redde dagen/verden for siste gang.

Spionserien «Homeland» og hovedrolleinnehaver Claire Danes har vært elsket av kritikere og seere, og rasket med seg det meste av priser innenfor TV-bransjen allerede i de to første sesongene.

Men det er mye vanskeligere å avslutte enn å starte, ifølge manusforfatter Howard Gordon, som var en av de få internasjonale gjestene under Seriedagene Oslo.

– Alle elsker starten. Mens halvparten hater slutten, uansett! Vi måtte bare puste dypt og prøve vårt beste. Jeg vil at folk virkelig skal savne serien.

SUKSESS: Howard Gordon i samtale med Sigurd Vik og Marte Hedenstad fra NRKs Filmpolitiet onsdag kveld. – Bipolar-diagnosen til Carrie Mathison kom først etter at vi hadde skrevet om henne i 17 utkast (drafts). Da først skjønte vi at vi hadde skrevet en rollefigur med en diagnose. Foto: Karl Myrvang / Seriedagene Oslo

Uten å røpe hvordan han har løst slutten, fortalte Gordon at han måtte lytte til magefølelsen for å skrive siste kapittel for den psykisk plagede superspionen:

– Noen ganger har Claire (Danes) sagt «Carrie ville ikke gjort dette!» «Jo, jeg har skapt henne», har jeg svart. «Men jeg ER henne!», svarte Claire.

Før «Homeland»-suksessen, har Gordon jobba på 90-tallsfavoritter som «The X-Files» og «Buffy the Vampire Slayer», samt spenningsserien «24».

Manusforfatteren svarte slik på spørsmål om hvordan den populære spionsjangeren har utviklet seg de siste 25 årene:

– Jeg tror det er mye de samme spørsmålene i dag som da. Som i franske «Le Bureau». De vil ikke kopiere «Homeland», de bare ser det samme: Verden er komplisert! Hvordan kan vi adressere det?

Men også:

– For 25 år siden var vi håpefulle. Nå er det mer frykt og redsel.

Serieskaperen er rimelig negativ til vår samtids velge-TV-program-sjøl-kultur. Spesielt det å se en hel serie i ett jafs, kjent som «binge watching».

– Binge (fråtse) er et frastøtende ord! Som med mat: Jeg vil jo ikke spise meg kvalm. Jeg vil at noen skal dekke på, servere et glass vin, bli passe mett, og så sulten igjen neste gang. Går jeg inn på Netflix, bruker jeg all tida på forsida og klarer ikke å velge noe.

Kanskje mulig å kjenne seg igjen i.

Litt på siden: Gordon skrev «den norske» X-Files-episoden, hvor agentene Mulder og Scully kommer til Lofoten og møter kaptein Henry Trondheim. Innspillingen foregikk på en trang, kald tankbåt, og skuespillerne måtte opp klokka tre om natta for å sminkes gamle.

– Gillian Anderson (Scully) hatet meg sånn for den episoden!

TITTEL: Twin

Twin SJANGER: Drama / spenning

Drama / spenning KANAL: NRK

NRK PREMIERE: 27. oktober

Fra villmann i supersuksessen «Game of Thrones» til tvillingtrøbbel i Lofoten. Kristoffer Hivju var i kjent køddete stil da han fortalte om spennings- og dramaserien «Twin», som kommer på NRK i oktober.

Serien ble først påtenkt på starten av 2000-tallet da han og medskaper Kristoffer Metcalfe møttes på en fest, fant tonen og startet idemyldring og pitchesamarbeid med det samme. «Twin» skulle i sin opprinnelige form vært en western som utspilte seg i Trondheim, der en forbryterbror overtar identiteten til sin døde prestebror.

STJERNE I TVILLING-TRØBBEL: Selv om anledningen var «Twin» ble det også snakket om Hollywood-karrieren. Hivju fortalte om hvordan han opplevde innspillingen av «After Earth» med blant andre Will Smith. – Det var rart. Det var en opplevelse. Budsjett uten begrensninger. Regissøren kan rope «I need seven tanks». Så kom det sju tankser! Foto: Karl Myrvang / Seriedagene Oslo

– Han skulle ri inn i solnedgangen med prestekostyme og et gevær på skulderen, og serien skulle hete «Predikanten», fortalte Hivju med stor innlevelse, til latter fra salen.

I stedet havnet tvillinghistorien i vår tid, og i Nord-Norge, der Lofot-fjellene fungerer som et slags dramatisk fengsel og bakteppe for historien om en frikete bror som overtar livet til streitingbroren sin. (Hivju spiller begge roller.)

Hivju fortalte videre at det har tatt tre år å lage de første to aktene i den første episoden.

– Det er alltid det vanskeligste. Den skal sette fart til en hel serie. Det er veldig, veldig vanskelig, rett og slett.

Litt på siden: Hivju fortalte om sine første skuespiller-år i friteateret («Jeg var mye naken, og det var mye banning!»). Om hvordan pengene fra teateret ble brukt til å lage en kortfilm (Navn: «Flax») om to torpedoer som krangla om hvordan de skulle fordele premien om de vant på skrapelodd. Denne lille filmen ble redningen da castingbyrået som jobbet med «The Thing» i 2011 ville se Hivju før han fikk en audition. Det eneste de fant på nett var informasjon om deltagelse i et gateløp (Sentrumsløpet) i Oslo.

– Det var i tillegg en ganske middels tid, fortalte skuespilleren, til latter fra salen.

Foto: Petter Holthe Hanssen

TITTEL : Det svarte flagget

: Det svarte flagget SJANGER : Dokumentar

: Dokumentar KANAL: NRK Radio og podkast (tilgjengelig nå).

Dette lurte serieskaper, journalist og forteller Joachim Førsund på:

Hvorfor gjorde de som de gjorde? Hvorfor rotet de til livene sine slik at dette var en naturlig ting å gjøre? Hva tenkte de på, liksom?

Han snakker om de som valgte å reise fra trygge Norge til krigen i Syria og Irak og slutte seg til IS. Et stort antall av dem døde der, men noen kom også hjem. Førsund har intervjuet tre av de terrordømte som sitter fengslet i dag. I tillegg har han snakket på telefon med en av de såkalte «IS-kvinnene» som sitter i fangeleir i Syria.

Resultatet er dokumentarserien Det svarte flagget, som nå er tilgjengelig i NRKs radiospiller eller på podkast.

Førsund ønsket å forstå. Derfor unngikk han å stille spørsmål som var veldig bebreidende med tanke på hva intervjuobjektene har gjort.

– Disse menneskene var dømt og hadde ikke så mye å tape. Dessuten har de nok av tid. Det er kjedelig å sitte i fengsel. Man merket samtidig at de hadde noe igjen for å fortelle dette. En av dem jeg snakker med opplevde at det ikke var så mange som hadde giddet å høre hans historie.

Men hvorfor en podkast, hvorfor ikke TV-serie?

– Jeg jobbet lenge med å lage en TV-dokumentar om en av de fire historiene. Men det er komplisert å lage TV når det gjelder identifisering. Podkastformatet gjør det lettere å få folk til å snakke. Kilder kan snakke lenge og nyansert om noe og slipper å vise ansiktet sitt. Det er rett og slett mindre styr rundt opptakssituasjonen, sa Førsund.

PS: Joachim Førsund føler seg nyfrelst som journalist etter å ha oppdaget podkast-formatet.

– Jeg har jobbet mye som papirjournalist før, men gikk litt lei og sluttet for noen år siden. Og om noen da hadde sagt at du snart vil kunne fortelle nyanserte og lange historier som journalist, så hadde jeg ikke trodd på det. Her får vi muligheten til å brette ut lange og sammensatte historier med plass til nyanser som det ikke er plass til andre steder. Vi kan få plass til selvmotsigelser, ambivalens, rot og surr som det vanligvis ikke er plass til i journalistikken.

Foto: NRK

TITTEL: Parterapi sesong 3 (seks episoder)

Parterapi sesong 3 (seks episoder) SJANGER: Komedie

Komedie KANAL: NRK / NRK TV

NRK / NRK TV PREMIERE: 4. oktober 2019

Kevin Vågenes er snart tilbake med nye figurer og nye samlivsproblemer. «Parterapi» har vært en enorm suksess for 32-åringen, som tidligere har sagt at det oppleves som storartet. Samtidig skaper det forventninger: Klarer han å følge opp?

En smakebit ble vist for publikum på Sentrum scene i Oslo onsdag, og etter deres reaksjoner å dømme, kan Vågenes senke skuldrene.

Alle figurer må ha en noenlunde normal særegenhet som seerne kan kjenne seg igjen i, sa han. Og han lar seg inspirere av det meste. Pappaen i bryllupet som må holde tale, venninnen som synger helt ekstremt middelmådig, politikere (en av hans nye figurer er sterkt inspirert av Per Sandberg – veldig gøyal) og andre kjendiser (Mia Gundersen, dette må du se). Her kan du lese mer om inspirasjonen bak de nye figurene i serien.

STORFORM: Kevin Vågenes åpnet opp rundt hvordan han jobber ut karakterene sine. Han snakket også en del om hvordan det var å vokse opp og føle seg «annerledes». – Det å være i skapet er en fulltidsjobb, forklarte han til Mona B. Riise. Foto: Karl Myrvang / Seriedagene Oslo

Og det er ikke bare TV-seerne som kjenner seg igjen i terapisofaen. Vågenes ser seg selv i den komplett urimelige Ulrik som ikke tåler kritikk.

– Jeg er litt sånn at dersom vennegjengen skal til London, så har jeg sterke meninger om hva vi skal gjøre og hvilken musikal vi skal se, og så videre. Jeg setter gjerne opp et program for hele turen. Dersom en venninne da foreslår at «kanskje vi skal ha en dag åpen, så kan folk gjøre som de vil, eller noe?», så blir jeg sur. Da tenker jeg «Kan vi ikke like gjerne bare droppe hele turen, da?» Men jeg bare tenker det, jeg sier ingenting.

Funfact: Kevin Vågenes drømte om å bli journalist da han var yngre. Mer spesifikt, Ingvild Bryn og/eller Nina Owing i Dagsrevyen. Vågenes var hardtarbeidende og skoleflink.

– Jeg hadde tenkt å studere Midtøsten-kunnskap. Når er ikke det aktuelt, liksom?

Men det endte med et pauseår der han fikk utforske sitt skuespiller- og komitalent på folkehøgskole. Da året var slutt tok en av lærerne på skolen Vågenes til side: «Jeg kan ikke si det til alle her – men du må satse.» Lærerens navn ble ikke nevnt. Men, uansett: Takk!

Foto: Amazon

TITTEL: Transparent

Transparent SJANGER: Dramakomedie

Dramakomedie KANAL: Amazon Prime

Amazon Prime PREMIERE: 27. september (5. og siste sesong)

Utgangspunktet for serien «Transparent» er at hele familien Pfeffermann må venne seg til at far, den pensjonerte akademikeren Mort, kommer ut som transseksuell.

Mort blir til Maura, og de tre voksne barna og ekskona tvinges til å tenke nytt. Om seg sjøl, om røttene sine, og om trans.

Folkeopplysning både bak og foran kamera har vært en stor driver i hele Transparent-prosjektet, fortalte produsent Rhys Ernst, som selv er trans.

– Vi hyrte mest mulig transfolk til alle slags jobber på filmsettet, fra garderobe til regnskap. Serieskaper Jill Soloway kalte det «transfirmative action», et ordspill på «affirmative action» (kvotering av minoriteter, red.anm.).

I Hollywood som i resten av samfunnet har det historisk sett vært lite åpne transpersoner å se.

Stemningen som etableres i åpningsvignetten er som å bla i et gammelt familiealbum. Nostalgi og humor går hånd i hånd. Dersom du har voksne søsken eller enda mer voksne foreldre: I denne serien er det mulig å kjenne seg igjen. Kanskje er det derfor Soloways fantasifamilie (sterkt inspirert av hennes egen far sto fram som transkjønnet i 2011) har fått uventet stor suksess.

– Den er ikke på alles skjermer, men det har påvirket kulturen. Slikt som ordet cis (å identifisere seg med sitt biologiske kjønnsuttrykk, det motsatte av trans, red.anm.) Vi bidrar til at flere vet hva det er. Ingen hadde hørt om det før 2014, sa Rhys Ernest.

I virkeligheten har #metoo lagt føringer for siste runde med Transparent: I siste sesong er selve transen i familien, borte.

Skuespiller Jeffrey Tambor fikk sparken etter at flere medarbeidere på serien fortalte om seksuell trakassering.

– Jeg var knust, det var vi alle sammen. Jeg tror absolutt på folkene bak anklagene, men så den ikke komme, sa Ernst.

Den siste «sesongen», som har premiere denne helga, er egentlig bare én lang episode – i musikalformat.

Det bryter med forventningene, i likhet med så mye annet i «Transparent». Siden vi vet at transfar Maura er skrevet ut av familien, er det nærliggende å tro at det skal handle om å takle en forelders død.

Ikke sikkert det er så dumt med litt musikk, da.

Foto: TV 2

TITTEL: Mellom oss (8 episoder)

Mellom oss (8 episoder) SJANGER: Drama

Drama KANAL: TV 2 / TV 2 Sumo

TV 2 / TV 2 Sumo PREMIERE: Høsten 2019

Ekskjærester, utroskap, nedturer. «Mellom oss» ser ut som en smertefull dramaserie om monumental midtlivskrise.

– Dette handler om voksen kjærlighet. Ikke unge. Ikke zombier, ikke krim, ikke mord. Serien handler om hva som skjer når du er midt i livet, etter 10 års ekteskap, med 12 år gamle barn, og så krasjer ting, sa hovedrolleinnehaver Agnes Kittelsen.

Kittelsen spiller Merete som tar med seg mannen Joachim (Nicolai Cleve Broch) og barn til København. Der sjonglerer hun jobb og karriere, mammarolle og kjæresterolle, helt til hun mister balansen.

Funfact: Agnes Kittelsen har spilt kona, ekskona, ekskjæresten og kjæresten, og søstera til Nicolai Cleve Broch.

