Magnus Devold var med Antonsen: – Jeg ble helt paff

I et innlegg på Instagram natt til onsdag skriver Devold at han ble helt paff og reagerte med vantro.

Han skriver at han kom til bordet en stund etter de andre, og at han derfor ikke fikk med seg innholdet i samtalen mellom Antonsen og Ali, før Antonsen skal ha sagt «Du er for mørk til å være her»

– Jeg ble helt paff, forstod ingenting av hvorfor han kunne si noe sånt, og reagerte kun med vantro, skriver Devold.

Komikeren skriver videre at han etter at Antonsen hadde gjentatt setningen sa noe à la «Atle, det der er ikke greit å si». Han skriver også at han ikke fikk med seg den fysiske konfrontasjonen.

– Etterpå, ute på fortauet, har Maria og jeg en samtale med Sumaya og hennes venninne. Der beklaget jeg at jeg ikke reagerte før andre gangen det ble sagt, skriver Devold.

Magnus Devold skriver på Instagram at han og kjæresten Maria Stavang var sammen med Atle Antonsen på Bar Boca. Foto: Eskild Olaf Vestre/NRK P3

Har anmeldt Antonsen

Tirsdag ble det kjent at samfunnsdebattanten har anmeldt Antonsen for rasisme etter hendelsen på Bar Boca i Oslo natt til 23. oktober.

I et langt innlegg på Facebook unnskylder Atle Antonsen for oppførselen sin. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Komikeren la seg flat i et innlegg på Facebook tirsdag kveld. Han skriver at «det som skulle bli en hyggelig kveld, endte i katastrofe».

– Det kan jeg takke én person for: meg selv, skriver han videre.

Antonsen skriver at han alltid har respektert Sumaya, at hun er et forbilde og en sterk og viktig stemme.