Se kart: Her var Monsen & co. «på villspor»

– Å få lov til å gjette hvor jeg har havnet, er noe av det aller morsomste med dette her, sier Lars Monsen om utfordringen med å bli satt ut med bind for øynene på et ukjent sted.

Opp mot en million TV-seere har kost seg med den samme gjettekonkurransen hver uke, og mange ønsker å få vite mer om rutene Monsen og turfølget hans har fulgt. Her følger en liste over turene med kart og rutebeskrivelser.

Tur 1: Valleheiene

Valleheiene er et flott, og nesten urørt villmarksområde øverst i Setesdal i Agder fylke. Terrenget er småkupert, med mange småvann.

Foto: Geir Evensen / NRK

Lars Monsen og Jon Almaas ble satt ut ved Bordbu i Fyresdal kommune, ca. 150 meter sørvest for Bordbutjønna. De startet med å gå til nordenden av Øvre Saksundvatn i Valle kommune, og fortsatte videre til sørover Fisstøylvatnet, som de padlet over. I sørenden av Timrevikvatnet splittet de lag, og møttes igjen ved Eisæ som ligger ved Straumsfjorden. Turen endte med en padlestrekning som førte Lars og Jon til mål i vestenden av Mjåvatnet.

Grafikk: Norgeskart.no

Tur 2: Skjellingen

Vest for Randsfjorden og øst for elva Begna ligger Skjellingen, et forholdsvis stort skogområde i Innlandet fylke. Det er en del av et område som historisk kalles Land.

Foto: Geir Evensen / NRK

Vita, Wanda og Lars startet sin tur rett sør for det lille vannet Halvorsmyrpullen (669 moh.) i Nordre Land kommune. Så gikk de via Kuftsjøen (Sør-Aurdal kommune) til Buvatnet i Søndre Land kommune, der de slo leir.

Neste dagsetappe gikk sørover til Selsjøen, med leir ute på Storholmen. Derfra splittet de lag. Vita og Wanda hadde sin neste leir ved Søre Øyvatnet, mens Lars slo leir ved Krokvatnet. Der møttes de igjen, og gikk via Kvitingen til mål på Buheim ved Buvatnet.

Kart over turen i Skjellingen Grafikk: Norgeskart.no

Tur 3: Stølsheimen

Sør for Sognefjorden og nord for Vossefjellene ligger det vakre fjellområdet Stølsheimen i Vestland fylke.

Monsen og Staysman på turens høyeste punkt mellom Vøvringen og Åsedalen Foto: Håvard Jenssen / NRK

Turen til Lars Monsen og Stian «Staysman» Thorbjørnsen startet innerst i Finnafjorden i Vik kommune. Etter 1000 høydemeters stigning kom de opp til Fagerdalsvatni, der de slo leir. Neste dag gikk ruta videre til Dunevollen og leir ved Vaskevatnet. Turfølget fortsatte så til Vøvringen, over fjellpasset og ned til Åsedalen, før de slo leir vest for Veslavatnet.

Siste etappe gikk nord-vestover Stordalen, videre gjennom Berdalen inn i Modalen kommune, før målgang ved demningen i vestkanten av Stølsvatnet.

Kart over turen i Stølsheimen Grafikk: Norgeskart.no

Tur 4: Nordmarka

Nordmarka er betegnelsen på det store skogområdet nord for Oslo, som strekker seg opp mot E16. Området er populært for friluftsliv, jakt og fiske for mange i hovedstadsregionen.

De tre deltakerne i denne fiskekonkurransen ble satt ut ved hvert sitt vann. Silje Marie Gran-Olsen ved Båhus-Branntjernet, Bård Tufte Johansen ved Bahustjernet og Lars Monsen ved Svarttjernet, samtlige i Lunner kommune.

Monsen speider etter vak. Foto: Geir Evensen / NRK

Den påfølgende dagen møttes de på østsiden av Store Fyllingen. På vei dit fisket Silje i Øvre Skjortjernet, mens Lars prøvde lykken i Katnosa.

Dag tre splittet de lag igjen. Silje dorget i nordenden av Katnosa, Bård fluefisket i Finntjern og Lars fisket i bekken i Målvikdalen, opp til Hesteskovatnet. Til slutt møttes alle igjen ved Pershusvatnet i Jevnaker kommune.

Kart over turen i Nordmarka

Tur 5: Skjækerfjellene

Øst i Trøndelag ligger Blåfjella-Skjækerfjella Nasjonalpark, et relativt lite besøkt, men åpent og flott turterrreng.

Monsen og Flesvig diskuterer rutevalg i Skjækerfjella. Foto: Geir Evensen / NRK

Lars Monsen og Herman Flesvig ble satt ut på et jorde ca. 12 km sørøst for Snåsa. Derfra gikk de til Ståggåtjønnin, som ble første leirplass. Morgenen etter splittet de lag, og fulgte en rute på østsiden av Fiskløysa og vestsiden av Middagstjønna.

Leir nummer to ble satt ved nordenden av Nåvatnet. Fra den padlet Lars og Herman packraft til Åsvatnet, og videre ned elven til det 7 km lange Skjækervatnet. Halvveis på vannet krysset de kommunegrensa til Steinkjer kommune, og fortsatte nedover elven Skjækra. Til slutt kjørte de hundespann på skogsveien fra Melaslættet til mål, et par kilometer ovenfor Åkermoen i Verdal kommune.